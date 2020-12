Téléphones Android mis à jour pendant quatre ans: Google s’associe à Qualcomm pour y arriver.

Écrit par Christian Collado sur Android

Google a décidé de prendre des mesures sur la question des mises à jour sur Android. Cette fois pour de vrai. Et il l’a fait main dans la main Qualcomm, pour être sur de Les appareils Android peuvent recevoir des mises à jour du système pendant quatre ans.

Grâce aux mesures prises ces dernières années telles que Projet trebleGoogle a permis aux fabricants de rationaliser considérablement le processus de développement et de distribution de nouvelles versions de leurs logiciels. De cette façon, vous vous connectez en tant que Samsung et Google Ils ont pu obtenir trois ans de mises à jour du système pour leurs appareils.

Mais grâce à la collaboration avec Qualcomm, il est prévu étendre ce soutien à quatre ans en termes de mises à jour du système et de sécurité.

Quatre ans de mises à jour pour les appareils Android avec processeur Qualcomm

Dans le communiqué de presse partagé par Qualcomm, il est indiqué que la solution imaginée par Google consiste à permettre aux fabricants mettre à niveau vos appareils sans modifier le logiciel spécifique au chipset montez chaque terminal.

Bien sûr, cette mesure ne profitera qu’aux appareils basés sur les plates-formes Qualcomm Snapdragon. En ce sens, Qualcomm explique que les premiers terminaux à bénéficier de cette avancée seront ceux avec une puce Snapdragon 888 à l’intérieur.

En parlant de Treble, c’était sans aucun doute le Changement d’architecture Android qui a rendu cette évolution possible, grâce à l’idée de Google de modulariser le système d’exploitation séparer la plateforme en différents modules qui peuvent être mis à jour individuellement, et donc de manière plus agile et rapide. Cependant, cette simplification du système d’exploitation a rendu le travail des fabricants de processeurs plus complexe dans une certaine mesure, car pour chaque modèle de SoC, les fabricants devaient créer plusieurs combinaisons d’implémentations pour prendre en charge les marques qui utiliseraient ce chipset pour en lancer de nouvelles. appareils et déployez les mises à jour du système d’exploitation sur les appareils précédemment publiés.

En termes plus techniques, il est précisé que Google a étendu le soi-disant «principe non rétroactif» de Project Treble aux processeurs. C’est: Configuration requise pour la version du noyau Linux et couche d’abstraction matérielle –HAL– ne sera pas rétroactif, donc un processeur lancé avec des pilotes orientés vers Android 11 peut prendre en charge jusqu’à Android 14, via Android 12 et 13 avec le même implémentation logicielle du fabricant – de Qualcomm, dans ce cas.

En d’autres termes: les fabricants de mobiles peuvent mettre à jour vos mobiles aux dernières versions du système d’exploitation sans avoir besoin de modifier un logiciel Qualcomm spécifique.

De cette façon, réduire les coûts associés à la nécessité de mettre à jour le logiciel de chaque processeur pour le rendre fonctionnel dans chaque nouvelle version d’Android, tout en donnant aux fabricants la possibilité de supporter leurs processeurs plus longtemps.

Ce changement arrivera par défaut dans tous les appareils sortis avec Android 11 et versions supérieures. Et bien que Google ait décidé de ne pas rendre obligatoire la règle d’étendre la période de support à quatre ans pour les fabricants, au moins la possibilité de le faire est là, et ce n’est qu’une question de temps avant que les marques décident de rejoindre cette initiative.