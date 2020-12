Google est avant tout une société de développement de logiciels, notamment en ce qui concerne ses produits basés sur l’apprentissage automatique ou, comme on l’appelle en bref, l’intelligence artificielle. Vos produits physiques, tels que vos téléphones (le vôtre ou l’écosystème Android) ou vos assistants personnels, semblent en fait prendre en charge démontrer vos progrès en IA.

Ainsi, l’équipe de Mountain View n’hésite pas à publier de temps en temps comment ils fonctionnent, en cas de détails privés excessifs, leurs fonctionnalités. On sait déjà comment ils lisent les calques pour appliquer le mode portrait ou comment ils traitent le son pour reconnaître les chansons que l’on fredonne. Nous revenons maintenant au champ photographique pour que Google nous dise comment fonctionne votre “Portrait Light”, la lumière artificielle générée par l’application de la caméra Pixel.

Voici comment fonctionne le Pixel “Portrait Light”

Comme le dit Google lui-même, ce “Portrait Light” artificiel est déjà présent dans les appareils photo des Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 et vous permet de changer l’éclairage des photos une fois capturées. C’est, comme prévu, un mode de retouche photo articulé avec l’intelligence artificielle et Google explique comment il a développé l’effet susmentionné.

Le mode photographique “Portrait Light” a été formé avec un système d’éclairage informatique appelé Light Stage qui permet à la fois le placement automatique de la lumière directionnelle sur les photographies et un rétroéclairage, une fois que la photo est déjà prise.

Google dit que pour entraîner leur Light Stage, ils ont photographié des milliers d’individus sur un plateau avec 64 caméras situées à différents points de vue, et utilisant 331 sources lumineuses LED programmables individuellement. Ainsi, en photographiant chaque individu avec une lumière à la fois, l’IA de Google a pu générer des portraits synthétiques avec plusieurs environnements d’éclairage et s’entraîner avec eux.

Pour éclairer la scène, en direct ou rétroactivement, la caméra Pixel utilise l’apprentissage automatique pour estimer quel profil d’éclairage est le plus adapté à la photo que nous prenons. L’IA derrière la caméra Google évalue la direction, l’intensité relative et la couleur de chaque source lumineuse de la scène, en plus de la pose de la tête au moment de la capture.

Alors, Google estime la situation idéale pour sa lumière générée synthétiquement et cela le place pratiquement hors de l’image, générant des lumières et des ombres sur la personne à photographier qui ne sont pas vraiment là, mais qui sont pratiquement indiscernables des vraies lumières dans un studio de photographie.

Des milliers d’individus photographiés avec 64 caméras et 331 projecteurs indépendants et programmables ont formé l’IA

L’avantage de l’IA de Google est qu’elle continue de s’entraîner avec chaque photo que nous prenons une fois que le mode «Portrait Light» a été libéré et est pleinement opérationnel. L’intelligence artificielle cachée dans les coulisses surveille également chaque détail de l’éclairage en utilisant des modèles géométriques pour vous aider à reconnaître la scène. N’oubliez pas qu’une fois capturée, la scène est complètement plate et Google la reconstruit en trois dimensions pour continuer à jouer avec la lumière. Le système est similaire à celui utilisé pour séparer les couches à appliquer au flou.

Google considère que son “Portrait Light”, formé avec le système Stage Light, c’est juste la première étape lors d’un voyage vers des commandes d’éclairage créatives sur des photos déjà prises avec des téléphones mobiles. On s’attend donc à ce que le machine learning de l’équipe Mountain View continue d’évoluer et que l’on obtienne, petit à petit, un mode de rétroéclairage beaucoup plus efficace que l’actuel.

Plus d’informations | Google