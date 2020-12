L’une des nouveautés du dernier Pixel Feature Drop était plus difficile à voir à l’œil nu: c’était un système de localisation amélioré, capable d’améliorer la précision dans des cas spécifiques en utilisant les modèles 3D de bâtiments que Google ajoute depuis un certain temps à son service de cartographie.

Les utilisateurs d’un Google Pixel 5 et d’un Google Pixel 4a 5G seront les premiers à remarquer les résultats de cette amélioration, disponible dans les 3850 villes dont Google fait cartographier ses bâtiments. Selon Google, ce système améliorera le positionnement “de façon spectaculaire” dans les centres urbains avec une forte concentration de bâtiments et de gratte-ciel.

Calcul du rebond

Pour le fonctionnement idéal des systèmes de positionnement GPS, le mobile doit avoir une ligne de visée avec plusieurs satellites, ce qui est particulièrement difficile dans les zones urbaines les plus denses. Ce qui nous parvient sur le mobile sont signaux réfléchis dans les bâtiments, et donc le GPS saute d’un endroit à un autre, nous localisant parfois de l’autre côté de la rue ou à un pâté de maisons.

Pour résoudre ce problème, Google a utilisé Cartographie 3D des bâtiments à partir de Google Maps, mesures GPS et apprentissage automatique. En pratique, c’est un module au sein des services Google Play qui corrige ces mesures réfléchies en tenant compte des modèles 3D de la ville et de votre position actuelle. Cette mesure corrigée est fournie par l’API de localisation de Google aux applications et au pilote matériel GPS du mobile, ce qui réduit de 75% les cas de saut de trottoir.

Exemple Google. En jaune, la vraie route. En rouge, la mesure n’est pas optimisée. En bleu, la mesure optimisée.

Pour fonctionner, les services Google ont besoin téléchargez les données 3D des bâtiments de votre ville qui sont utilisés dans les calculs et qui, selon Google, ne devraient pas prendre plus de 20 Mo d’espace de cache. Ce téléchargement est effectué si vous vous trouvez dans l’une des 3850 villes dont Google a cartographié ses bâtiments, y compris toutes les principales villes européennes, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, Taïwan, l’Argentine, le Brésil, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.

Ces optimisations sont disponibles à la fois lors de l’utilisation du système GPS nord-américain et de leurs homologues d’autres pays comme GLONASS, Galileo, BeiDou ou QZSS. Bien entendu, ces optimisations sont disponibles uniquement pour les itinéraires à pied et pas dans aucun type de véhicule.

Cette deuxième version du module d’optimisation a déjà été déployée dans le Google Pixel 5 et Google Pixel 4a dans la dernière Feature Drop, bien qu’elle arrivera au reste des téléphones Android équipés d’Android 8 ou supérieur au début de 2021. La différence entre la première version – l’actuelle – et la version 2.0 est que la première supposait une réduction de 50%. Dans la deuxième version, les erreurs de localisation sont réduites de 75% qui vous met du mauvais côté de la rue.

Plus d’informations | Développeurs Android

Partager Google explique comment il améliorera “considérablement” la localisation GPS dans les zones urbaines dans les applications Android