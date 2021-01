Que Google, ou Alphabet pour être exact, ferme l’un de ses services n’est pas nouveau. 2020, en fait, a placé la barre haute avec huit de ses outils tombés dans l’oubli. 2021 vise déjà fort. La division X d’Alphabet vient d’annoncer la fin de l’un de ses projets phares: les ballons Loon ou le projet Loon.

Loon rejoint donc cette liste de projets liés au bien social qui aboutissent à la poubelle. Makani, un projet éolien de Google, et Foghorn, dédié à la recherche sur les carburants propres, ont été clôturés en 2020 et 2016 respectivement.

Loon a été lancé en 2013 avec l’idée de connecter les zones où Internet n’a pas atteint. Fonctionnant comme une sorte d’antenne, l’un de ses premiers jalons a été de réaliser la connexion dans un périmètre de plus de 1000 kilomètres avec 7 montgolfières à pleine capacité.

C’était un projet pionnier à l’époque, mais j’ai déjà vu une autre proposition arriver en cours de route. Elon Musk commençait déjà à esquisser les débuts de Starlink à cette époque. En 2015, le projet de création d’un réseau satellite pour relier les zones reculées était déjà officiel. En 2018, Starlink a fait son premier lancement et maintenant, en 2021, il compte déjà plus de 1000 unités en orbite et commence ses premiers tests en terrain réel.

Tout ne s’est pas bien passé pour Google également. La division ferme pour une raison fondamentale: ce n’est pas rentable pour l’entreprise. «Le chemin vers la viabilité commerciale s’est avéré beaucoup plus long et plus risqué que prévu», a déclaré Astro Teller, directeur de X sur son blog. “Dans les prochains mois, nous commencerons à fermer les opérations et ce ne sera plus un autre pari au sein d’Alphabet.”

Cela, en tout cas, ne s’arrête pas à la division X de Google. En fait, les employés de Loon passeront à d’autres divisions une fois les opérations de ballon terminées. Par conséquent, pour le moment, l’opération est maintenue afin de mettre fin à tous les services dont disposent les actifs de Loon.

Loon a commencé avec deux projets réussis en Amérique latine. Après l’ouragan María en 2017 et le tremblement de terre au Pérou en 2019, la filiale de Google a mis en pratique son système de connexion. Cependant, c’est le service commercial activé au Kenya en juillet 2020 qui a constitué une percée pour la filiale. 35 ballons couvriraient une superficie de 50000 kilomètres carrés pour fournir Internet aux zones avec peu ou pas de connexion, avec l’accord du gouvernement de la région. Maintenant, et comme l’a confirmé Teller, cet accord est également annulé. Un problème qu’ils veulent résoudre avec le don de 10 millions de dollars à des associations caritatives dédiées à la connectivité dans ces domaines.

Telefónica faisait également partie de Loon

Outre les projets annulés au Kenya, l’un des partenaires technologiques de Google pour le projet Loon en Amérique latine était Telefónica.

Dans le cadre du «projet Telecom Infra», et annoncé lors du dernier Congrès mondial du mobile 2019, Telefónica et Facebook se sont associés à Loon pour utiliser leurs ballons au Pérou. L’objectif était de connecter la zone difficile d’accès de la région de Loreto tout au long de 2020. Un système 4G pour une zone éloignée.

Cependant, comme Explica.co a pu le confirmer, Telefónica a cessé de collaborer avec Google dans le cadre du projet Loon l’année dernièrePar conséquent, même avec la cessation des opérations, l’opérateur espagnol avait déjà clôturé cette étape de collaboration au Pérou, qui a commencé à fonctionner comme une société indépendante:

«Internet para Todos n’a pas collaboré avec Loon depuis que ce dernier a décidé de fermer ses opérations au Pérou en 2020. Une décision que nous regrettons car nous pensons qu’il s’agit d’une initiative technologique très efficace pour amener l’Internet mobile dans des zones reculées, comme l’ont démontré plusieurs pilotes développés conjointement dans le Pays. Cela, en plus d’être un véhicule idéal pour aider à réduire la fracture numérique. Internet para Todos, pour sa part, poursuit ses activités habituelles au Pérou en tant que société indépendante. “

L’article Google ferme Loon, mais Telefónica a abandonné ce projet l’année dernière a été publié dans Explica.co.