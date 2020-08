De nombreux opérateurs de téléphonie mobile dans le monde ont temporairement augmenté les vitesses, ont annulé les frais de retard et / ou retardé les paiements, car des millions de personnes ont perdu leur emploi au début de la pandémie COVID-19. Même si l’économie mondiale ne s’est pas encore tout à fait rétablie et que certains États américains ont des taux de chômage pouvant atteindre 16%, Google Fi a annoncé qu’il revenait aux dates d’échéance et aux limites de données des paiements pré-COVID.

« À partir du 3 septembre, nous reviendrons à nos politiques standard en matière de retards de paiement et de débit de données », a écrit Google dans un article d’assistance. « Notre période de grâce pour les paiements en retard reviendra à 3 jours à compter de la date de facturation manquée. Les limites de données à pleine vitesse reviendront à 15 Go pour Flexible et 22 Go pour Illimité à compter de votre premier cycle de facturation le 3 septembre ou après. »

Auparavant, Google Fi augmentait les quotas mensuels de données à haut débit pour tous les clients à 30 Go, à commencer par les cycles de facturation à compter du 1er avril. La société a également annulé des frais de retard sur les paiements d’assurance de la protection des appareils et a permis aux abonnés d’acheter des données à haut débit supplémentaires pour 10 $ par Go.

Bien que Google Fi ne soit pas le seul opérateur à mettre fin aux politiques introduites au début de la pandémie mondiale, c’est toujours une mauvaise nouvelle pour tous ses clients qui n’ont pas encore accès à un revenu stable. Google affirme que les clients souffrant de « difficultés financières liées au COVID-19 » peuvent contacter l’assistance, mais rien ne garantit qu’ils bénéficieront d’exceptions.