Google a déjà tout prêt pour révéler ses nouveaux appareils au monde. A cette occasion, la firme de Mountain View prévoit d’ajouter au catalogue à la fois son nouveau Pixel 5 comme un nouveau Chromecast et un haut-parleur intelligent.

Cela a été annoncé par l’entreprise elle-même ce lundi, qui a convoqué la presse et les curieux pour un événement virtuel qui Il se tiendra le 30 septembre prochain à 11h00, Heure du Pacifique (PT). En Espagne, cela se traduit par 20h00 (CET) et, à Mexico, 13h00 (GMT-5).

«Votre canapé est le meilleur siège de la maison», lit-on dans la lettre qui prévient de l’événement. « Nous vous invitons à tout savoir sur notre nouveau Chromecast, notre dernier haut-parleur intelligent et nos nouveaux téléphones Pixel. »

Google Pixel 5: clôture d’une année inhabituelle

Le Google Chromecast parle depuis un certain temps, perdant même son apparence et ses caractéristiques finales. Ainsi, on sait qu’il aura un nouveau design et des fonctions renouvelées. À une époque où les téléviseurs intelligents ne cessent de croître et la concurrence dans le segment des accessoires augmente, la technologie apportera comme principaux changements l’ajout d’Android TV et d’une télécommande permettant d’obtenir un contrôle plus efficace. .

Ceci, avec les fonctions intelligentes ajoutées, promet d’offrir un résultat attrayant pour ceux qui recherchent un appareil avec ces caractéristiques qui est un peu plus avancé que la génération précédente. Concernant l’enceinte intelligente, il faut s’attendre à ce que ce soit le nouveau Google Nest qui a été vu en juillet dernier.

Bien sûr, une grande partie de l’attention lors de l’événement retombera sur le Google Pixel 5. Le nouveau smartphone haut de gamme de la société a depuis longtemps réveillé des regards suspects pour son, encore une fois, matériel obsolète. Dans le passé, ce facteur n’a pas été une préoccupation particulière pour le géant californien, et rien n’indique que cette philosophie se soit chamboulée cette année.

En tout cas, la proposition définitive de Google est déjà très proche d’être connue. Ce sera alors quand on saura avec certitude comment le Pixel 5 est comparé au reste des smartphones du secteur.

