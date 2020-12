Street View permet désormais de télécharger du contenu depuis des mobiles sans caméra à 360 °: Google a ouvert la création de photos à tout Android compatible avec la réalité augmentée ARCore. Pour le moment, la montée est limitée à certains territoires.

Jusqu’à présent, il était possible de télécharger vos propres photos sur Google Street View à partir de l’application, même si ce téléchargement était limité aux propriétaires d’un appareil photo avec capture à 360 °, même format utilisé par les voitures Street View. Cela change avec la dernière mise à jour de l’application, car désormais, toute personne disposant d’un mobile compatible ARCore peut “ cartographier ” sa rue et télécharger les photos sur la plate-forme Google. Que la voiture ne passe pas dans votre quartier? Bientôt, vous pourrez télécharger les photos.

Tout le monde peut contribuer avec Google Maps et Street View

Section Street View téléchargée au Brésil par un utilisateur lors des tests. Google Image

La navigation Street View combine des photos 360º, des accéléromètres, un gyroscope et également des coordonnées GPS. Avec cet amalgame de données et de contenu multimédia l’application Google permet d’accéder à presque n’importe quelle partie du monde comme si vous y étiez physiquement, une réalisation qui, il y a vingt ans, aurait ressemblé à de la science-fiction. Et gratuitement, une fonctionnalité qui a considérablement stimulé la navigation et la création de contenu.

Comme Google détaille dans cet article de blog, Il n’est pas toujours possible pour la voiture Street View de circuler dans tous les coins du mondeIl n’est pas non plus facile pour Google d’envoyer à l’un de ses voyageurs le sac à dos de capture. Cela a donc facilité la prise d’images afin que toute personne disposant d’un mobile compatible avec ARCore (le système de réalité augmentée de Google) ait la possibilité de capturer du contenu et de le télécharger sur la plateforme.

Processus de création avec ARCore. Google Gif

Google s’assure que la prise en charge d’ARCore est déjà disponible dans l’application Street View. Ça oui, pour le moment il est limité à certains territoires: Toronto, au Canada; New York et Austin, au Texas. Également au Nigéria, en Indonésie et au Costa Rica. La capture et le téléchargement sur Street View via ARCore seront bientôt étendus à d’autres pays.

