L’application notes et rappels Google Keep Il est mis à jour presque tous les mois, mais depuis près de deux ans maintenant, la plupart de ses mises à jour se limitent à des corrections de bogues et à des améliorations de performances. La dernière fois que nous avons parlé de leur actualité, c’était en mai 2018, lorsque le thème sombre est arrivé.

Après toute cette sécheresse, nous voyons de nouvelles caractéristiques comme Google Keep reçoit enfin des nouvelles dans sa dernière mise à jour, et elles sont liées à sa rappels.

Nouveaux raccourcis pour créer des rappels

Google Keep renouveler votre fenêtre de rappel pour offrir un nouvelle liste contextuelle pleine de suggestions, ce qui nous permettra de planifier un rappel en moins d’étapes.

Dans les versions précédentes, vous deviez sélectionner manuellement le jour, l’heure et / ou le lieu dans les rappels, mais maintenant, il suggère différents moments de la journée (matin, après-midi et nuit) en plus des emplacements de notre maison et emploi.

Dites maintenant à Google Keep de nous rappeler une note lorsque nous rentrons à la maison ou au travail c’est aussi simple que d’appuyer sur leurs raccourcis respectifs, tant que nous avons configuré nos adresses depuis Google Maps> Paramètres> Modifier la maison ou le travail.

Via | Police Android