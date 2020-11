DW.- Apple et Google ont retiré Fortnite de leurs magasins d’applications jeudi, Après Epic Games, l’éditeur du jeu vidéo à succès a tenté de contourner les systèmes pour payer des commissions les deux géants de la technologie.

Les développeurs doivent payer aux plateformes de téléchargement d’applications (App Store et Google Play Store) une commission de 30% sur les transactions des utilisateurs.

Mais Epic Games a installé une méthode de paiement alternative, permettant aux joueurs d’économiser de l’argent en évitant les systèmes embarqués obligatoires par défaut.

Environ 350 millions de personnes ont joué à Fortnite depuis 2017, l’année de la sortie de ce jeu de tir de survie devenu une star des compétitions e-sports.

“Aujourd’hui, Epic Games a pris la malheureuse décision d’enfreindre les règles de l’App Store, qui s’appliquent à tous les développeurs et ils sont conçus pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs », a déclaré Apple à l’.. “En conséquence, Fortnite a été retiré du magasin.”

Abus de position dominante et pratiques “anticoncurrentielles”

Les amateurs de jeux vidéo utilisant des appareils Apple pourront continuer à jouer, mais ne recevront plus de mises à jour, qui passeront par l’App Store.

En réponse, Epic Games a décidé de poursuivre Apple en justice. L’étude accuse le groupe californien d’abus de position dominante et de pratiques «anticoncurrentielles». “Apple est plus gros, plus puissant, plus ancré et plus pernicieux que les monopoles d’antan », indique la plainte déposée jeudi devant le tribunal fédéral..

“Apple est devenu ce contre quoi il s’est opposé. Le monstre qui veut contrôler les marchés, bloquer la concurrence et étouffer l’innovation », déclare le document.

De son côté, Apple se défend en affirmant que sa politique interne de L’App Store crée un environnement d’égalité pour tous les développeurs et en même temps «protège» aux clients contre d’éventuelles fraudes ou contenus non autorisés.

La situation est différente dans le système d’exploitation de Google, Android, qui permet aux développeurs de proposer leurs applications via différentes plateformes.

Mais “pour les éditeurs de jeux qui choisissent de passer par le Play Store, nous avons des réglementations cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs”, a déclaré Google à l’..

“Fortnite est toujours disponible sur Android, mais nous ne pouvons plus le proposer sur Play car il enfreint nos règles«Continue le groupe, tout en exprimant sa volonté de discuter avec l’éditeur pour que le jeu puisse revenir.

