Les technologies d’assistance destinées aux personnes ayant des difficultés de communication continuent de progresser. Au fil des ans, nous avons vu comment différentes propositions tentent d’aider ceux qui, en raison de diverses maladies, ont des difficultés à s’exprimer verbalement. En ce sens, Google a annoncé Regardez pour parler, une application qui peut être utilisée par ceux qui ne peuvent pas bouger pour exprimer leurs besoins ou leurs sentiments.

L’orthophoniste Richard Cave raconte sur le blog * Experiments with Googl qu’ils ont été inspirés par des technologies d’assistance qui détectent les mouvements oculaires et ont essayé de les rendre disponibles à tout le monde dans le monde. L’équipe a commencé à travailler sur le projet plus tôt cette année et a récemment publié l’application, qui est maintenant disponible sur tous les appareils avec Android 9.0 ou supérieur, y compris Android One.

Comment fonctionne Look to Speak

Google cherche à parler

Contrairement aux autres technologies d’assistance, Look to Speak ne nécessite aucun composant supplémentaire. Téléchargez simplement l’application sur votre appareil mobile et commencez à l’utiliser. L’utilisateur pourra naviguer avec ses yeux à travers un ensemble de phrases. Si vous regardez vers la gauche, vous pouvez sélectionner certains sujets et si vous regardez les expressions de droite. De plus, l’une des fonctions les plus intéressantes est que l’application permet la personnalisation des cartes.

Avec ses yeux, l’utilisateur naviguera à travers les phrases qui se trouvent de chaque côté de l’écran. De cette façon, vous rejetterez ceux qui ne vous intéressent pas jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous voulez. Immédiatement le logiciel prononcera à voix haute la phrase sélectionnée. L’utilisateur peut également créer une liste prédéfinie avec les phrases les plus utilisées.

De Google, ils ont été enthousiasmés par les bons résultats obtenus par l’application qui fait partie du projet Start with One. Comme indiqué dans une entrée sur leur blog, Look To Speak a très bien fonctionné dans des domaines où les autres systèmes d’assistance n’ont pas fait autant de bons résultats comme sous la douche, à l’extérieur ou dans une voiture. Le projet est en plein développement et des mises à jour seront à venir qui amélioreront ses fonctionnalités.

L’article Google lance Look to Speak, une application pour communiquer avec les yeux a été publié dans Hypertext.