Écrit par Christian Collado

La recherche médicale est plus importante que jamais en ces temps, et tout type d’aide, aussi petit soit-il, peut servir d’utilité dans le développement de nouveaux traitements, études et tout autre type de recherche dont l’objectif est d’améliorer les techniques médicales,

Google le sait, et a donc décidé de créer un nouvelle application de santé pour Android qui permet à n’importe qui collaborer et contribuer à la recherche médicale depuis votre mobile, de la manière la plus simple possible.

«Health Studies»: participer à des études médicales en répondant aux questions et en fournissant des données

Application, disponible en téléchargement via Google Play Dans certains pays, il permet aux utilisateurs rejoindre un projet, une étude ou une recherche, auquel ils contribueront à travers les sondages, des informations pertinentes, des symptômes et d’autres données présentant un intérêt pour les chercheurs.

La première des études est réalisée par le Hôpital pour enfants de Boston et Harvard Medical Hospital. C’est un projet qui cherche à obtenir des réponses sur maladies respiratoires, et les informations que les utilisateurs peuvent partager sont liées aux données démographie, antécédents médicaux, comportement ou modèles de mobilité, pour comprendre de quelle manière se développent-ils ces types de maladies.

À l’avenir, en outre, d’autres sujets tels que diabète ou santé mentale.

Google prétend que l’utilisateur a le contrôle de ses données à tout momentet les informations personnelles ne quittent jamais l’appareil. Pour obtenir des informations pertinentes, les chercheurs ne reçoivent informations combinées de tous les participants, et à aucun moment les données individuelles ne sont partagées.

La vérité est que Google n’est pas la première entreprise à pénétrer un territoire comme celui-ci. Depuis quelques mois maintenant, Apple a sa propre application axée sur la recherche médicale, et ils ont même développé leur propre SDK de recherche appelé ResearchKit.

Quoi qu’il en soit, c’est sans aucun doute un initiative très positive ce qui peut être très utile. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre que Google décide de diffuser son application dans un plus grand nombre de régions.