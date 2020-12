Depuis près de deux ans, Google Maps nous permet d’envoyer des messages aux entreprises grâce à l’intégration avec Messages professionnels Google (l’alternative à WhatsApp Business). À partir des fichiers de l’entreprise, nous pouvons discuter pour résoudre nos doutes et / ou faire des réservations.

Depuis le début de cette année, les utilisateurs ont envoyé deux fois plus de messages aux entreprises à partir de leurs profils d’entreprise, et pour encourager les utilisateurs et les entreprises à utiliser Messages Google Maps ils annoncent quelques nouvelles.

Les entreprises peuvent envoyer des messages à partir de l’application Google Maps

Jusqu’à maintenant, entreprises vérifiées qui activaient les messages dans leur onglet de messages, ils devaient utiliser le Web ou l’application Google My Business pour pouvoir recevoir et répondre aux messages, mais à partir d’aujourd’hui, cela change.

Les entreprises peuvent maintenant discutez directement avec vos clients depuis l’application Google Maps. Dans l’onglet “Actualités> Messages”, vous aurez désormais des sections avec des messages personnels et des messages d’entreprise.

Dans la section des messages personnels se trouveront les messages que la personne en tant que client a envoyés à d’autres entreprises (envoyés avec son profil personnel). Dans la section des messages de l’entreprise sera le les messages que vous avez reçus sur votre profil d’entreprise. Les entreprises peuvent avoir tous leurs messages envoyés en tant que clients et les messages envoyés en tant qu’entreprise dans la même application.

Envoyer des messages à partir de messages

Pour permettre aux clients d’obtenir plus d’informations plus facilement, Google Maps intégrera le bouton “Messages” dans les publications. Donc, si nous voyons la publication d’une offre ou d’un nouveau produit, nous pouvons envoyer un message à partir de ladite publication afin qu’elle soit jointe et que le propriétaire sache mieux ce qu’est notre requête.

De plus, une autre nouveauté est que si nous appelons une entreprise et que le propriétaire ne répond pas à l’appel, Google Maps peut suggérer que nous envoyions un message pour effectuer notre consultation par chat.

Via | Google