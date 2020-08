Google continue de présenter actualités pour Google Maps, l’un de ses logiciels les plus utilisés dans le monde. A cette occasion, les Mountain Viewers se sont concentrés sur améliorer « Enregistré », dans lequel vous pouvez stocker les lieux que vous avez visités ou que vous souhaitez visiter à l’avenir. Et c’est que l’application est devenue si complète en fonctionnalités que certains utilisateurs ont commencé à avoir des difficultés à trouver des emplacements enregistrés. La solution est déjà là.

Aujourd’hui, nous avons commencé à déployer des mises à jour dans la section Enregistrés qui vous permettront de trouver et de vous souvenir encore plus facilement des lieux qui comptent le plus pour vous.

Avec la prochaine mise à jour de Google Maps sera introduite trois changements importants dans Enregistré. Tout d’abord, une section de « Enregistré récemment ». Comme son nom l’indique, il nous donnera accès aux derniers endroits que nous stockons. «Lorsque vous avez enregistré un lieu qui a été recommandé par un ami ou un collègue et que cela fait quelques jours, voire quelques semaines, il peut être difficile de se souvenir du nom du lieu ou de la liste sur laquelle vous l’avez enregistré», mentionne la société. Cependant, vous pouvez maintenant les trouver plus facilement en haut.

Lorsque vous revenez dans une ville ou une région, vous souhaiterez peut-être rechercher des lieux à proximité que vous avez précédemment enregistrés. Lorsque les services de localisation sont activés, Google Maps vous montrera les emplacements enregistrés qui sont proches de votre position. De plus, ils seront classés par distance dans un carrousel, de telle sorte qu’il sera plus facile de naviguer entre eux. Cette option est idéale, par exemple, lorsque vous souhaitez à nouveau manger dans un restaurant voisin.

Enfin, Saved vous permettra souviens-toi de tous les endroits que tu as visités. Bien sûr, cette nouveauté ne sera disponible que pour ceux qui ont activé l’historique des positions. «Vous pouvez utiliser la chronologie pour vous souvenir des endroits que vous avez visités et des itinéraires que vous avez parcourus. Vous pouvez voir la distance que vous avez parcourue à vélo, à pied et en courant ces derniers jours», ajoutent-ils. Les lieux seront organisés par heure, ville, pays ou région.

Profitant de l’annonce, Google a révélé ce que le 10 lieux les plus enregistrés dans l’histoire de Google Maps:

tour Eiffel

Musée du Louvre

Kiyomizu-dera

Colisée

La Sainte Famille

Fushimi Inari Taisha

Arc de Triomphe

Fontana di Trevi

Panthéon

Le palais de Buckingham