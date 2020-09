Google Maps est sur le point d’obtenir une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs recherchent depuis des années, la prise en charge du mode sombre à l’échelle de l’application.

Un démontage de la version Android de l’application a révélé un code qui permettra aux utilisateurs de basculer entre les modes par défaut, clair et sombre dans l’application.

Le nouveau paramètre s’applique à l’ensemble de l’application, pas seulement à l’interface de navigation qui propose déjà un thème sombre pour la conduite de nuit.

Google a publié quelques mises à jour notables de Google Maps ces derniers jours, y compris une refonte majeure qui offrira aux utilisateurs un meilleur aperçu des reliefs ainsi qu’une représentation plus fidèle des rues de certaines villes. En plus de cela, Google Maps et la recherche fourniront des données presque en temps réel sur les incendies de forêt, y compris une représentation sur la carte de la région touchée. D’autres ajustements comme la prise en charge des feux de signalisation et la possibilité de payer pour le stationnement sont également disponibles aux États-Unis, bien que cette dernière ait une portée beaucoup plus limitée.

Ce qui est génial avec Maps, c’est que Google déploie des mises à jour régulièrement, et une fuite indique maintenant que l’entreprise travaille sur le type de Google Maps que vous vouliez depuis des années. Il s’agit de la prise en charge du mode sombre à l’échelle de l’application qui vous sera utile lorsque vous conduisez la nuit. Eh bien, Google Maps a déjà un thème sombre, mais les choses sont sur le point de s’améliorer.

L’iPhone et Android prennent en charge le mode sombre à l’échelle du système, il appartient donc aux développeurs d’applications d’offrir la fonctionnalité dans leurs applications. Le mode sombre n’est pas seulement plus sain pour les yeux, mais il peut également améliorer la durée de vie de la batterie des appareils équipés d’écrans OLED.

Le thème sombre actuel ne fonctionne qu’en mode navigation lors de la conduite. Mais 9to5Google vient de découvrir du code dans la version 10.50 de Google Maps qui indique que toute l’interface utilisateur obtiendra un véritable mode sombre, pas seulement l’interface utilisateur de la carte.

Google Maps obtiendra un paramètre de mode sombre, en fonction du code, qui offrira trois options au choix: par défaut sur le thème de l’appareil, le thème sombre et le thème clair. Cela vous donnera la possibilité de définir manuellement le thème ou de laisser le système l’activer et le désactiver automatiquement, comme cela se produit avec d’autres applications.

Ce nouveau paramètre est indépendant de l’apparence de la navigation, ce qui signifie qu’il s’applique à tout le reste de Google Maps. Bien que le mode sombre soit pratique lorsque vous conduisez la nuit, vous utilisez peut-être également Google Maps à la maison pour inspecter votre prochaine destination et rechercher de nouvelles attractions.

9to5Google a démoli la version Android de l’application, ce qui signifie que le mode sombre à l’échelle de l’application sera sans aucun doute bientôt disponible sur Android. Le code de l’application ne peut pas confirmer que la version iPhone de Google Maps bénéficiera également du mode sombre à l’échelle de l’application dans un proche avenir. Mais les deux versions de l’application sont pratiquement identiques en ce qui concerne la conception et les fonctionnalités. Cela dit, on ne sait pas quand la fonctionnalité sera déployée. Les utilisateurs découvrent souvent des fonctionnalités inédites de Google Maps bien avant leur déploiement, alors que Google prépare et / ou teste les fonctionnalités à venir.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.