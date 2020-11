La prévention des contagions déplace les prochains changements dans Google Maps: l’entreprise améliorez votre couche d’informations liée aux coronavirus et il ajoute également plus de données en temps réel à l’afflux des transports publics. Tout pour maintenir la distance de sécurité maximale.

Le temps des fêtes est arrivé. Et, autant la pandémie va changer toutes nos coutumes, les déplacements ils sont sûrement gardés dans la mesure du possible. Et Google a préparé son application Maps pour cela: l’entreprise améliore sa couche d’informations sur le coronavirus et a également apporté des modifications aux données d’afflux fournies par Google Maps. Le tout dans le but d’améliorer la sécurité sanitaire.

Google Maps aide à prévenir la contagion

L’application de carte et de voyage la plus populaire sera également l’une des plus utilisées pendant les vacances de Noël. Google sait. Et il a été préparé pour que les consultations Obtenez les informations les plus récentes sur Covid-19.

Comme l’a confirmé Google sur le blog de l’entreprise, Maps reçoit deux mises à jour importantes liées à la sécurité sanitaire des utilisateurs. D’un côté, améliore la couche avec les données Covid-19 appliquées au territoire de la carte. Nouvelles infections, décès, tendances des sept derniers jours et cartes en couleur pour indiquer graphiquement l’affectation. De cette manière, le voyageur dispose d’informations sur la santé lors de la planification du voyage et sans avoir à se battre avec les données officielles puisque Google les prend à des sources reconnues.

La deuxième mise à jour améliore les déplacements en transports en commun afin que le voyage puisse être planifié éviter les foules autant que possible. Bientôt, nous pourrons voir à travers Google Maps dans quelle mesure le transport de l’itinéraire que nous planifions se déroule; qui est complété par les données d’afflux du lieu et les heures pendant lesquelles il est habituellement rempli. Avec toutes ces informations en temps réel, il est beaucoup plus facile de maintenir la distance entre les personnes afin de éviter autant que possible la contagion.

Google détaille l’intégralité des transports publics en fonction des voyageurs qui utilisent leur mobile pendant le trajet

Une autre nouveauté de l’application est que Google Maps commencera à afficher les informations de toutes les commandes de nourriture effectuées via l’application. L’utilisateur saura quand vous devez aller chercher la vaisselle ou quand la livraison arrivera à votre domicile. Bien sûr, pour le moment, ce changement n’est pas mondial: Google le teste aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, au Brésil et en Inde.

L’actualité arrivera sur Google Maps au cours des prochains jours et sans avoir à mettre à jour explicitement l’application: Google activera les changements dans Maps du côté de ses serveurs.

Plus d’informations | Google

Partager Google Maps offre plus de données sur le coronavirus et évite les foules dans les transports en commun