Il y a quelques jours, nous avons vu comment Google a commencé à tester la nouvelle interface du mode conduite dans l’Assistant Google. Une amélioration qui devrait bientôt toucher les utilisateurs mais qui peut-être pas le seul avec lequel nous trouvons dans l’application de navigation du Mountain View.

L’activité au siège de Google ne s’arrête pas, du moins selon ce qui a été découvert dans le code de Google Maps. L’application se prépare pour recevoir une nouvelle interface qui remplacerait celui proposé par Google Auto mais aussi pour activer un changement de langue Qu’est ce que tu utilises.

Interface claire et changement de langue

Il l’a découvert sur Twitter @MishaalRahman. Un Google Maps renouvelé qui mise sur un design qui facilite la navigation lorsque utiliser de gros boutons facilement accessibles et certaines commandes vocales via Google Assistant qui ont amélioré leur fonctionnement.

Le plus grand “clavier” est idéal surtout lorsque nous conduisons pour détourner l’attention le moins possible, ce qui permet d’avoir facilement à portée de main les fonctions les plus courantes. Et si nous ne voulons pas utiliser l’interface tactile, nous aurons maintenant de nouvelles commandes vocales pour dicter des commandes verbales pendant la conduite.

Mais les nouvelles ne s’arrêtent pas là, car dans l’étude du .apk, il a été découvert que Google travaille sur l’activation de l’option afin qu’elle puisse être changer de langue dans l’application sur Android. Si jusqu’à présent la langue de la voix qui nous parle peut être modifiée, avec cette possibilité et au moyen d’un redémarrage nécessaire, la langue de l’interface pourrait être modifiée, ce qui est déjà possible dans la version Web de Google Maps.

Pour l’instant, ces fonctions sont en cours de développement et il n’y a pas de date fixe pour son lancement et qu’ils commencent à atteindre la généralité des utilisateurs.

