Comme prévu, Google a déjà commencé activer le chiffrement de bout en bout dans votre application de messagerie et SMS, Google Messages, mais uniquement pour les messages envoyés à l’aide du protocole de chat ou RCS.

Donc, discuter avec Google Messages a maintenant la même protection de cryptage que des applications comme WhatsApp ou Signal, donc seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent déchiffrer le message. Si quelqu’un vous interceptait sur la route par quelque moyen que ce soit, il ne pourrait pas accéder à votre contenu car il ne disposait pas de la clé de cryptage.

Messages de chat cryptés

Messages de Google, l’application SMS de Google préinstallée sur de nombreux téléphones Android, commence à activer le cryptage de bout en bout dans ses chats. Il est facile de reconnaître quand le chat est crypté, car un texte avec un cadenas est ajouté dans le chat lui-même. En outre, le bouton pour envoyer le message intègre un autre cadenas.

Le premier texte comprend un lien vers cette page Google, qui explique le fonctionnement de ce cryptage et ses exigences. Là, il est confirmé que le cryptage s’applique aux messages et aux pièces jointes (comme des photos et des vidéos), ainsi que le fait que les deux personnes doivent activer les fonctions de chat et les utiliser dans la conversation (pour laquelle une connexion de données ou Wi-Fi est requise).

Comme dans d’autres applications, vous pouvez vérifier la clé de cryptage de l’application elle-même. Pour ce faire, dans le chat, vous devez toucher ⋮ et entrer Détails. Appuyez ensuite sur Vérifier le cryptage et vous verrez un groupe de douze nombres de cinq chiffres chacun. Ces numéros doivent correspondre sur votre mobile et celui de l’autre personne.

Le chiffrement de bout en bout est disponible uniquement pour les conversations RCS et de personne à personne, c’est-à-dire qu’il n’est pas actif pour le moment pour les groupes. Il est facile de distinguer quand il est actif et quand ce n’est pas le cas, car l’interface est essentiellement remplie de verrous et le menu Vérifier le cryptage n’apparaît pas dans les conversations où il n’est pas disponible.

