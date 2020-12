Si vous êtes un utilisateur Google, vous devriez déjà avoir reçu un message vous informant de la modifications de la politique de stockage que la société lancera à partir de l’année prochaine, mais comme vous ne l’avez peut-être pas vue ou que vous n’avez pas dépassé l’heure olympique, nous vous dirons de quoi il s’agit, car elle est importante et affecte à la fois vos e-mails dans Gmail, votre fichiers dans Google Drive et vos images dans Google Photos.

Comme vous le savez sûrement aussi, stockage illimité dans Google Photos, avec des exceptions, il sera terminé l’année prochaine. Plus précisément, à compter du 1er juin 2021, toutes les nouvelles photos que vous téléchargez sur Google Photos devront être payées, et à partir de ce moment, le seul espace de stockage gratuit dont vous disposerez avec votre compte Google est le 15 Go qui comprend le plan gratuit, qui est partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos. Ergo, peu importe le nombre de photos que vous téléchargez, vous finirez par devoir payer un abonnement oui ou oui; ou vous devrez changer de service.

Cependant, ce n’est pas le seul changement lié au stockage que Google mettra en œuvre. À partir du même jour, le géant de l’Internet appliquera une nouvelle politique de stockage qui aura prendre en compte l’inactivité, mais aussi les limites de stockage. Voici comment l’entreprise l’explique:

Si vous êtes inactif depuis 2 ans (24 mois) dans Gmail, Drive ou Photos, nous pouvons supprimer le contenu des produits dans lesquels vous n’exercez aucune activité.

Si vous dépassez la limite de stockage pendant 2 ans, nous pouvons supprimer votre contenu de Gmail, Drive et Photos.

En d’autres termes, Google pénalisera l’inactivité, mais au lieu de supprimer votre compte, comme le font d’autres services similaires, il va faire supprimer vos fichiers de leurs serveurs. La mesure, bien sûr, exclut les abonnés Google One qui sont à jour avec le paiement. Cela n’affectera pas non plus les utilisateurs de Google Workspace, mais uniquement les utilisateurs normaux. De même, il ne sera pas appliqué par les bravas, mais l’utilisateur sera notifié préalablement et à plusieurs reprises.

En revanche, il faut noter l’évidence: le “ compte à rebours ” commence le 1er juin 2021Par conséquent, il ne s’appliquerait pas avant le 1er juin 2023, plus de temps qu’il n’en faut pour récupérer ce qui est dû, si le compte Google n’est pas utilisé et que des données sont stockées; ou pour se connecter de temps en temps et se promener dans l’application en service, pour que Google bouge.

Plus d’informations: Google.