Écrit par Nacho Castañón sur Android

Avec Google Stadia déjà sur le marché, la société Mountain View va de l’avant avec d’autres projets et a annoncé que Vous paierez jusqu’à un million de dollars pour trouver un bogue dans Android, mais attention: pas n’importe lequel.

En 2015, Google a lancé son Récompenses de sécurité Android (ASR), qui vise à récompenser les chercheurs qui découvrent et signalent des problèmes de sécurité dans le système d’exploitation et qui a maintenant décidé de s’étendre avec un nouveau prix Pixel Titan M, dont il a donné plus d’informations via son blog officiel. A cette occasion, la firme de Mountain View a confirmé qu’elle paierait 1 million de dollars à ces personnes capables de pirater leur Smartphones Pixel et trouvez un bug.

De cette manière, la personne qui parvient à effectuer un exploit d’exécution de code à distance en chaîne complète avec une persistance qui compromet la puce Titan M sécurisée obtiendra une récompense d’un million de dollars. Il est à noter que cette puce est intégrée au Google Pixel 3, Pixel 3a et Pixel 4.

Un million de dollars pour trouver et signaler un bug

De la même manière, la société a également annoncé une nouvelle catégorie d’exploits, qui comprend l’exfiltration de données et le contournement de l’écran de verrouillage, qui comporte un certain nombre de récompenses allant jusqu’à 500 000 $. Google a également confirmé qu’il offrirait un bonus de 50% pour les exploits trouvés dans des versions d’aperçu spécifiques aux développeurs Android, qui commencent généralement en mars et durent jusqu’en août / septembre.

De cette façon, la plus grande récompense est maintenant évalué à 1,5 million de dollars. Il convient de noter que le prix Pixel Titan M et une autre série de récompenses entrent en vigueur aujourd’hui. N’oubliez pas que l’objectif de cette initiative n’est autre que rémunérer les enquêteurs qui découvrent et signalent des problèmes de sécurité sur le système d’exploitation Android.