Voici les faits que les spécialistes du marketing, de la publicité et des médias doivent maîtriser avant de commencer ce mardi:

Bose

La société américaine d’équipements de sonorisation multimédia et hi-fi a présenté Lila Snyder comme son nouveau PDG, qui prendra le poste à partir du 1er septembre, prenant la place laissée par Phil Hess, qui a quitté l’entreprise plus tôt cette année. Snyder est originaire de Pitney Bowes, où elle était présidente du commerce électronique mondial.

Wunderman Thompson

Le réseau d’agences de publicité, de marketing et de conseil a annoncé qu’Emiliano Galván dirigera les opérations de WT MSC en Latam. Ses principales responsabilités comprendront toutes les activités et opérations de MSC en LATAM, y compris le modèle de production distribuée avec l’Amérique du Nord. « Je ne peux penser à personne de mieux qu’Emiliano, qui était chez MSC Buenos Aires depuis sa création, pour diriger cette nouvelle unité commerciale régionale », a déclaré Juan P Jurado, PDG de WT Latam.

Google

Le secteur de la santé est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de ces dernières années et le contexte actuel a accéléré cette tendance. En ce sens, les grandes entreprises technologiques ont vu un domaine d’opportunités sur lequel tirer parti. Un exemple de ceci est Google, qui investira 100 millions de dollars dans Amwell, anciennement connu sous le nom d’American Well, dans un placement privé concomitant à son introduction en bourse. Amwell est l’un des plus importants fournisseurs de télésanté aux États-Unis.

Delta

La compagnie aérienne américaine a déclaré qu’elle se préparait à suspendre 1 941 pilotes en octobre. L’objectif de Delta serait de réduire ou d’éviter les licences s’il parvient à conclure des accords de réduction des coûts avec le syndicat. L’annonce intervient dans le contexte que 2 000 pilotes ont demandé des départs à la retraite anticipée. La suspension serait un moyen d’éviter les licenciements, ce que les compagnies aériennes américaines se voient interdire après avoir accepté 25 milliards de dollars d’aide fédérale.

L’annonce du jour

Annonceur: RAM

Agence: The Richards Group

Campagne: ça vient

Pays: États-Unis