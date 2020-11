Comme chaque année, Google a entamé le processus de sélection des meilleures applications du Play Store. Cela récompense les développeurs tout en dévoilant des applications et des jeux intéressants. Et la meilleure chose est que les utilisateurs participent également au processus: la période de vote est déjà en cours.

Les applications sont constamment publiées sur Google Play, chaque semaine il y a des centaines d’applications nouvellement créées à travers le monde. Ça oui, seule une poignée de logiciels est de qualité suffisante pour être recommandée, c’est ce que nous faisons habituellement dans Xataka Android: nous prêtons attention aux premières afin de mettre en évidence ce qui en vaut la peine. Et il existe un autre moyen d’accéder aux meilleures applications Android: les classements en magasin de Google. Et nous avons déjà le ‘Le meilleur de Google Play».

Choisissez les meilleures applications et jeux de 2020

Les pages de vote sont désormais actives dans le Google Play Store, à la fois ceux dédiés aux applications et aux jeux (celui des applications peut ne pas encore apparaître, il est actuellement en expansion). Google a choisi 10 candidats pour chaque type d’application: c’est d’eux que sortira le jeu et l’application la plus votée de 2020. Plus tard, Google publiera les meilleurs dans les différentes catégories.

Commençons par les candidats pour meilleure application de 2020. Vous pouvez voter pour:

Et c’est au tour de la meilleurs jeux de 2020, voici la liste des candidats:

Et maintenant, il ne reste plus qu’à connaître les pages où vous pouvez voter: ici vous avez le choix des meilleures applications et ce lien mène au vote pour les meilleurs jeux. Vous avez jusqu’au 23 novembre pour choisir vos favoris. Et si vous voulez voir le meilleur de 2019, vous pouvez accéder au “ Best of ” de cette année dans ce lien vers Google Play. Les gagnants 2020 seront annoncés le 1er décembre.

