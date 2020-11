Préparez-vous à faire vos propres investissements Google Pay, la plateforme de paiement mobile étend ses services pour devenir une banque numérique. Alphabet, la principale filiale de Google, a annoncé que les utilisateurs pourront ouvrir des comptes bancaires, effectuer les paiements électroniques, envoyer de l’argent à copains, gèreu budget et effectuer une série d’autres opérations à partir de 2021.

Si nous pensions que le géant de la technologie était déjà allé trop loin, il semble que ce ne soit que le début, car l’entreprise s’est associée à la coopérative de crédit “ Stanford Federal Credit Union ”, aux banques, ainsi qu’à un certain nombre de détaillants, pour commencer. leur Opérations bancaires à travers un test pilote qui a débuté le 18 novembre 2020 à États Unis.

Si tout se passe bien, la société prévoit d’ajouter onze nouvelles institutions partenaires à partir de l’année prochaine, lorsque les nouveaux services Google Pay commenceront à se développer dans le monde entier, tout en permettant aux utilisateurs envoyer des paiements peer-to-peer, entrant durement dans la compétition avec Paypal. Avec cela, Google Pay prévoit de conquérir les nouvelles générations, rendant l’utilisation de la banque numérique beaucoup plus facile.

“Cela aura un grand attrait, mais surtout parmi la population plus jeune, génération Z, qL’UE est davantage motivée par la technologie et axée sur les appareils mobiles », a déclaré Anand Selva, directeur exécutif de la banque de consommation aux États-Unis, dans un communiqué récupéré par Infobae.

En croissance continue

Cependant, ce projet ambitieux n’est pas aussi simple que de développer une application. Google devra montrer qu’il est prêt pour la constante défis de sécurité etn ligne, en stoppant toute tentative de fraude, de phishing ou de vol d’identité. Jusqu’à présent, Google Pay limite ses conditions à un seul téléphone Android, mais maintenant qu’il étend ses services et étend les réseaux de transaction, il n’est pas clair si l’entreprise modifiera les restrictions.

Mais oui, César Sengupta, vice-président de l’activité de paiement de Google, a assuré dans un communiqué récupéré par Infobae qu’ils ont le soutien d’institutions financières pour assurer la sécurité et la tranquillité de tous leurs utilisateurs, soulignant qu’ils veulent “s’assurer que étaient se conformer à toutes les normes que les régulateurs et d’autres l’ont établi ».

La vérité est que Google Pay n’est pas une application improvisée, depuis son lancement en 2015, il fonctionne avec le soutien des institutions financières les plus importantes au monde et a gagné la confiance de plus de 150 millions d’utilisateurss dans le 29 pays là où il opère notamment au Mexique, en constante évolution, c’est le cas de Google pay Sending et de l’application de QR codes.