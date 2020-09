Cet article a été initialement publié le 08/07/2020

Il est difficile d’exagérer l’effort à long terme que Google déploie pour inciter de plus en plus d’institutions financières à s’inscrire pour travailler avec Google Pay. Il y a quelques années, nous parlions du jour où sa liste de banques américaines pourrait atteindre un niveau cool de 2000 – un jalon qui est dans la vue arrière lointaine à ce stade. Et même si vous pensez peut-être qu’elle finirait simplement par manquer de banques, nous en sommes déjà à 3000. Pour nous aider à y parvenir, nous avons près d’une douzaine de nouvelles banques qui rejoignent le club.

Au cours du mois de juin, nous avons vu une quarantaine de nouvelles banques enregistrer leur soutien à Google Pay, et bien que nous ayons encore du chemin à parcourir pour atteindre un chiffre similaire en juillet, ces 11 nouveaux ajouts nous donnent certainement un bon point de départ:

Banque communautaire Americana (MN)

Caisse populaire Animas (MN)

Banque d’Alapaha (GA)

Finex Credit Union (CT)

First Harrison Bank (IN)

Frandsen Bank & Trust (MN)

GPA Credit Union (GA)

Glenwood State Bank (IA)

Glenwood State Bank (MN)

Banque communautaire du patrimoine (MO)

Hiawatha Bank and Trust Company (IA)

Stride Bank (OK)

Cela ne fait pas non plus 11 pour vous? Eh bien, Google Pay soutenait la Glenwood State Bank auparavant, mais a négligé de spécifier de quel état il s’agissait. Cela signifie que l’un d’entre eux ici est nouveau, mais nous ne pouvons pas vraiment dire lequel.

17 de plus

Il nous reste environ une semaine en juillet et atteindre cet objectif de 40 semble de plus en plus plausible, car Google ajoute 17 banques supplémentaires à sa liste, ce qui porte notre total mensuel à 28.

Altamaha Bank & Trust (GA)

Buena Vista National Bank (IL)

Camino Federal Credit Union (CA)

Century Heritage Federal Credit Union (PA)

Banque Concordia (MO)

Ferguson Federal Credit Union (MS)

First National Bank (OH)

Front Royal Federal Credit Union (VA)

Caisse fédérale de crédit Ingersoll-Rand (PA)

North Alabama Bank (AL)

Société bancaire nord-américaine (MN)

Caisse fédérale de crédit Pathfinder (WY)

R Bank (TX)

Banque d’État de Roscoe (TX)

Southern Teachers & Parents Federal Credit Union (LA)

West Shore Bank Corporation (MI)

Wichita Falls Federal Credit Union (TX)

18 nouveau

Eh bien, Google ne nous a pas donné une autre mise à jour sur les banques de paiement prises en charge avant la sortie de juillet, mais cette semaine, nous voyons les premières nouvelles entrées d’août arriver. Nous avons pris un bon départ avec 18 banques qui ont fait la coupe:

bankcda (ID)

Caisse populaire des employés de Calhoun Liberty (FL)

Energy Plus Credit Union (IN)

First American Bank and Trust (LA)

Première Banque nationale de Hughes Springs (TX)

First State Bank & Trust (MN)

Greenfield Banking Co. (IN)

Henderson State Bank

High Plains Bank (CO)

Société de fiducie Kearney (MO)

Banque Kish (PA)

Membres First Credit Union (MI)

Ma caisse populaire Pensacola (FL)

Banque d’État populaire (KS)

Security Bank & Trust Co. (MN)

Texas Trust Credit Union (TX)

La Banque nationale d’État de Big Spring (TX)

Banque centrale de la vallée (OH)

17 de plus

Au cours des deux dernières semaines, Google Pay a pris en charge 17 nouvelles institutions. Cela semble être assez comparable au parcours avec le rythme que nous avons vu jusqu’à présent cet été. Dites ce que vous voulez de la deuxième loi de la thermodynamique, mais rien ici ne montre aucun signe de ralentissement:

Allied Healthcare Federal Credit Union (CA)

Astra Bank (KS)

Banque Blue Foundry (NJ)

Central State Credit Union (CA)

Community First Bank (LA)

Farmers Trust & Savings Bank (IA)

Caisse populaire de dépôt (MI)

Première rive sud (AL)

GR Consumers Credit Union (MI)

Banque de hareng (TX)

Mid America Bank (MO)

Union de crédit fédérale des employés de Moog

Banque indépendante des peuples (AL)

Texas Republic Bank (TX)

Banque communautaire unie du Dakota du Nord (ND)

Union de crédit fédérale du nord de l’État

XCEL Federal Credit Union

Encore une fois avec le 17

Certaines personnes vous diront que le nombre 42 est la réponse ultime, mais si Google Pay avait quelque chose à dire à ce sujet, nous pensons que ce nombre ressemblerait davantage à 17. Malgré cette petite valeur aberrante de 18, nous avons une belle séquence des mises à jour de Pay où Google apporte son assistance à 17 autres banques. Et aujourd’hui, la séquence continue:

Banque de Colombie (KY)

CFCU Community Credit Union (NY)

Calhoun County Bank, Inc. (WV)

ELCA Federal Credit Union (IL)

Banque ESB (MN)

Embers Credit Union (MI)

FNB de Louisiane (LA)

First United Credit Union

GHA Federal Credit Union (CT)

Caisse fédérale de crédit IDB-IIC

Banque d’État d’Ipava (IL)

Lenco Credit Union (MI)

Union de crédit du comté de Lincoln (MT)

Banque populaire d’Altenburg (MO)

Red Crown Credit Union (OK)

Caisse d’épargne d’État (IA)

Banque Tri-Valley (IA)