Google juste annoncer les paramètres pour Gmail. Le service de messagerie de Google permettra aux e-mails d’être utilisés ou non pour des fonctions intelligentes, qui sont partagées avec Gmail et Meet and Chat.

De cette façon, nous pouvons activer et désactiver les fonctions intelligentes de Gmail à volonté, bien que l’itinéraire pour exécuter cette fonction n’ait pas encore été fourni.

Google améliore la confidentialité de ses fonctionnalités intelligentes

Google a annoncé que de nouveaux contrôles sont à venir pour activer ou désactiver les fonctions intelligentes de Gmail, Chat et Meet à volonté. Ces fonctionnalités intelligentes utilisent nos données, nous pouvons donc vouloir les désactiver. Plus précisément, ce sont les fonctions auxquelles nous faisons référence:

Filtrage et catégorisation automatique des e-mails. Textes suggérés (composition intelligente) dans les e-mails. Cartes récapitulatives pour les achats, les réservations de voyages et le suivi des colis. Création d’événements de calendrier à l’aide des données de date et d’autres détails des e-mails. Rappels de l’Assistant Google concernant vos billets et vos factures. Réservations de restaurant affichées sur Google Maps. Itinéraires de voyage avec les informations de vos e-mails. Détection automatique des cartes de fidélité et des billets dans Google Pay

Comme vous pouvez le voir, Google utilise les informations contenues dans les e-mails Gmail pour ajouter des fonctions dans d’autres applications, par exemple lorsque vous obtenez un billet d’avion et qu’un événement d’agenda est directement créé avec votre voyage dans Google Agenda. Avec la nouvelle fonction, on peut désactiver ces fonctions, perdant en cours de route ces extras que le reste des applications peuvent générer avec vos informations Gmail.

Actuellement, certaines de ces fonctions peuvent être désactivées, individuellement, dans chacune des applications, mais avec ce nouveau paramètre, dont Google promet d’arriver “dans les prochaines semaines”, tout est assez simplifié.

