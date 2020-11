Le bar ouvert est terminé. Google a animé la semaine, probablement pour le pire, avec l’une des pires nouvelles reçues de son écosystème ces derniers temps. Google Photos met fin à son inexistence de limites et passe au classique 15 Go du package que Drive mène dans le cloud. Adieu le téléchargement incontrôlé de photos et de vidéos sur le cloud.

Ce ne sera pas immédiat mais nous avons déjà en tête le jour où cela se produira. La fin mai 2021 cédera la place au 1er juin, et ce jour-là, les photos ne seront plus illimitées. Bien sûr, au moins nous garderons tout ce que nous viderons dans votre cloud jusqu’à ce jour et les 15 Go de plafond commenceront à compter à partir de là. Il est donc temps de se retenir ou de payer. Ou cherchez des alternatives, bien sûr. Laissez chaque utilisateur décider quelle sera sa prochaine étape.

Fin à une fosse sans fond

Au moment où Google mettra fin à la limite de Google Photos, plus de cinq ans se seront écoulés au cours desquels le service sera de plus en plus introduit dans nos vies numériques précisément grâce à la fonctionnalité qui est en train de disparaître. Les photos sont devenues incontournables pour de nombreux utilisateurs que maintenant ils voient qu’ils doivent passer par la boîte pour, en plus, ne pas obtenir la même chose qu’avant.

Parce que les plans de paiement que Google inclut pour Photos, et qui sont les mêmes que Google One, n’incluent pas non plus le téléchargement illimité. Nous avons 80 Go d’espace dans le pas le plus bas pour 1,99 euros par mois et 30 To pour 299,99 euros par mois dans le plus haut. Mais il n’y a plus de bar ouvert, vous ne pouvez plus télécharger tout ce que vous voulez quand vous le souhaitez, maintenant vous devez être prudent.

Je ne sais pas que vous pouvez critiquer une entreprise pour vouloir gagner de l’argent, mais vous pouvez pour les moyens

Vous ne pouvez pas reprocher à une entreprise de vouloir gagner de l’argent avec les services qu’elle propose, mais peut-être que la manière dont elle a géré tout cela est critiquée. Nous ne parlions pas du fait qu’avant il y avait un test pour vérifier le bon fonctionnement du service, mais d’une illimité qui ne savait pas combien de temps cela durerait. En fait, on s’attendait à ce qu’il soit éternel précisément à cause de ce qui a été commenté auparavant, parce que Google gagne déjà de l’argent avec nos données.

Nos photographies parlent de nous, de nos goûts, de l’endroit où nous allons et de ce que nous achetons, et ont servi, entre autres, à former une intelligence artificielle qui, appliquée aux recherches des Photos elles-mêmes, en a fait une intelligence presque inimitable . Et maintenant, Vous devez payer pour continuer à fournir des données et des informations Eh bien, les plans de paiement de One ne garantissent pas que vos données ne seront pas utilisées de la même manière que jusqu’à présent. Une manœuvre clairement améliorable.

Restez ici ou allez ailleurs

Des décisions importantes restent désormais à l’horizon pour tous ceux qui, au fil des ans, ont fait de Google Photos leur archive de souvenirs numériques. Des photos aux vidéos, le tout logé au même endroit car, nous le répétons, tout pouvait tenir dans Photos. Avant juin, il sera temps de décider si nous acceptons la limitation d’espace, bien que Google ait déjà publié un outil en ligne pour nous permettre de savoir combien de temps il faudrait pour terminer ces 15 Go à notre taux de téléchargement habituel.

Une autre option serait d’aller à la concurrence pour trouver quelque chose de similaire à distance à ce que Google a construit avec Photos. Le plus similaire, peut-être, on le trouve dans Amazon PhotosEh bien, nous trouvons ici le téléchargement illimité d’images mais pas de vidéos (maximum de 10 Go ici) et inclus dans le package Amazon Prime. Ce forfait qui comprend la livraison gratuite de vos commandes et l’accès, par exemple, à Amazon Prime Video, entre autres. Une option intéressante pour ceux qui sont déjà des utilisateurs Prime.

Dans la compétition, nous trouvons d’autres alternatives telles que Dropbox, qui propose un forfait gratuit de 2 Go, puis passe à des forfaits payants. Comme le OneDrive de Microsoft, avec 5 Go gratuits avant de payer, comme le toujours remis en question Mega avec ses 15 Go ou autre Dubox, avec 1 To d’espace, peut-être l’option la plus attrayante bien qu’à l’horizon l’idée qu’il faudra tôt ou tard le payer. Ou comme Flickr, l’un des grands oubliés pour ce qu’il était et est maintenant, qui a également un espace libre et ses plans correspondants de notre poche. Ou iCloud, même s’il est limité aux appareils Apple.

Vous devez l’assumer. Le concept «télécharger des photos et des vidéos sur le cloud sans limites» est terminé. Il est mort. Ne pas payer vous offre même un open bar.

La troisième option serait de faire ce que nous faisions auparavant, lorsque le cloud n’était pas si présent ou faisait ses premiers pas. Re-stocker nos photographies localement, en les extrayant de notre mobile et en les sauvegardant sur un disque dur normal ou connecté à un NAS. Peut-être l’option la plus lourde en raison des inconvénients lors du transfert des photos, et l’une des plus précaires en raison de la nécessité de redondance entre les disques afin qu’un accident ne nous fasse pas perdre notre bibliothèque.

La grande question qui se pose pour le moment, cependant, est de savoir si Google continuera à «toucher» ses services à l’avenir. Si vous avez osé couper le robinet Photos, avec des millions d’utilisateurs «accro» dans le monde, la même chose se produira-t-elle avec d’autres comme Maps? Et si les portes de YouTube étaient fermées aux utilisateurs qui ne payaient pas? Ce sont des services qui sont désormais payés aux frais des développeurs, de la publicité ou d’un YouTube Premium qui ne finit pas de décoller. Qui sait ce qui va se passer. Après les photos, on a le sentiment qu’aucun changement n’est impossible et qu’aucun service n’est intouchable. Nous verrons.