Google dispose de son propre outil d’édition et d’amélioration des photos intégré à Android: Google Photos. D’une part c’est une méthode pour avoir nos images toujours à portée de main dans le cloud, mais aussi un éditeur de plus en plus complet grâce aux diverses améliorations qu’il a acquises. Des actualités telles que celles révélées par l’analyse du dernier APK.

Et c’est qu’apparemment, l’outil Google prépare une série d’utilitaires qui arriveront bientôt pour un certain groupe d’utilisateurs. C’est ce qui ressort de l’analyse de l’APK qui montre que tout le monde ne pourra pas accéder à ces améliorations: ceux-ci peuvent être accessibles uniquement aux abonnés d’un plan de paiement Google One.

Améliorations mais uniquement pour les utilisateurs premium

Des indications qui se sont révélées en mars, lorsque l’analyse de la version 4.45 de l’APK de Google Photos a révélé fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs de Google One, quelque chose qui, comme ils l’ont fait dans XDA Developers, est confirmé lors de l’analyse du code de la version actuelle 5.18.

Et si en mars, il n’y avait aucune nouvelle des améliorations qui pourraient être exclusives, la version la plus récente de Photos semble éliminer le mystère. Apparaître divers messages invitant l’utilisateur à passer à l’utilisation d’un système d’abonnement dans Google One. Voici les messages que le code révèle:

“En tant que membre de Google One, vous avez accès à des fonctionnalités d’édition supplémentaires” “Bénéficiez de fonctionnalités d’édition supplémentaires avec un abonnement Google One” “Déverrouillez cette fonctionnalité et bien plus encore avec un abonnement Google One” “Débloquez plus de fonctionnalités d’édition et de nombreuses stockage avec un abonnement Google One. ”

Outre l’avis sur l’existence de fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs d’un forfait payant Google One, il existe trois types de traitement d’image: Dynamique, HDR et Vif.

On ne sait pas si ces améliorations bénéficieront uniquement aux abonnés à un plan de stockage Google One. De plus, l’analyse de l’apk révèle de nouveaux filtres (Afterglow, Airy, Ember, Luminous, Radiant et Stormy) pour l’amélioration du ciel qui apparaît sur les photos, des filtres jusqu’à présent inconnus.

La vérité est que cette possibilité rappelle l’outil MIUI qui permet changer et modifier le ciel des photos, quelque chose qu’Adobe a également introduit dans la version 2021 de sa célèbre suite photographique Photoshop.

Il reste à voir si ces améliorations enfin finissent par arriver sélectivement et lorsqu’ils seront activés dans une prochaine mise à jour de Google Photos.

Via | Développeurs XDA

