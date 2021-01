L’application Google Photos a commencé à afficher un nouvel album avec le meilleur de 2020. Images choisies par la plate-forme qui apparaissent sous la forme d’une histoire en vedette en haut de l’application.

Google Photos est une application qui rejette 2020 pleine de controverse en raison du changement le plus récent: la plate-forme cessera d’offrir un hébergement illimité pour les images optant pour limiter l’espace auquel chaque utilisateur a contracté (ou les 15 Go que Google accorde à chaque compte). Malgré ce revers, Fotos a décidé de proposer un petit bonbon sous la forme d’un résumé de 2020. Et il peut déjà être consulté dans certains comptes.

Les meilleurs souvenirs de 2020 sous forme d’album

«Un an en revue», c’est le titre de l’album qui a commencé à apparaître dans l’application Photos de certains utilisateurs américains. Comme c’est souvent le cas avec Google, On ne sait pas si ledit album restera uniquement dans ce pays ou il sera étendu aux téléphones mobiles dans le reste des territoires. Espérons-le, puisque cet album automatisé est extrêmement curieux, mais aussi attachant.

Le nouvel album de souvenirs qui a commencé à apparaître dans l’application propose une sélection d’images automatiquement choisi par l’intelligence artificielle de Google Photos. Comme le reste des histoires automatisées, “ Un an en revue ” vous permet de faire avancer les souvenirs en appuyant sur le bord droit de l’écran, en revenant également en arrière en appuyant simplement sur le côté opposé (et en faisant une pause en appuyant au centre). Le résumé 2020 peut être enregistré et l’option de partage est également activée. C’est un excellent moyen de mettre en perspective tout le bien que 2020 a laissé, que tout n’est pas une pandémie.

Pour voir si Google Photos a activé votre résumé 2020, ouvrez simplement l’application, assurez-vous que vous êtes dans la section “ Photos ” (voir le menu du bas) et vérifier ce qui apparaît dans vos souvenirs, juste en haut de l’écran. Cliquez sur la carte pour voir tous les moments sélectionnés par Google Photos.

