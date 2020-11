Aujourd’hui Google a publié une actualité importante sur la mise à jour du stockage de Google Photos Oui Google Drive que tous les utilisateurs reçoivent comme une cruche d’eau froide. Le marché du stockage gratuit et illimité.

le 1 juin 2021 est la date à laquelle toutes nos nouvelles photos, vidéos et documents commenceront à prendre de la place dans le 15 Go gratuits offerts par Google One, bien que dans le cas de Google Photos, il existe une famille d’appareils qui échappe à la perte de cette fonctionnalité.

Adieu le stockage gratuit et illimité de Google One

Google indique qu’ils apportent ce changement pour suivre le rythme de la demande croissante de stockage et aussi, et plus important encore, pour suivre les pratiques courantes du secteur sur le marché des services de stockage en nuage. Google était la seule entreprise à offrir un stockage illimité, et l’entreprise a peut-être été confrontée à des poursuites pour domination potentielle.

Ainsi, à partir du 1er juin de l’année prochaine, les fichiers ** Documents, Sheets, Presentations, Drawings, Forms et Jamboard ** de Google prendront de la place dans Google Drive.

Et la même chose se produira dans les nouvelles photos et vidéos dont la copie de sauvegarde est téléchargée à partir de juin 2021. Les fichiers, photos et vidéos que nous avons stockés dans notre compte Google avant cette date continueront sans prendre de place dans notre stockage dans le cloud (15 Go gratuits).

Si à partir de l’été prochain ces 15 Go sont trop courts pour sauvegarder tous nos souvenirs et documents, nous devrons louer l’un des abonnements de Google One:

100 Go: 1,99 euros par mois ou 19,99 euros par an. 200 Go: 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an. 2 To: 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

Le Google Pixel conservera le stockage illimité de Google Photos

Si vous possédez un Google Pixel, vous pouvez respirer tranquillement, et ces téléphones continueront d’avoir un stockage illimité au-delà du 1er juin 2021. Google confirme que Le Pixel 1-5 pourra continuer à télécharger des photos et des vidéos gratuitement et illimité aux conditions actuelles sans date limite.

Google respecte le stockage illimité des Pixels car c’est l’une des fonctionnalités que l’entreprise annonce sur ses appareils. Bien sûr, ce qui n’est pas clair, c’est si le futur Pixel aura également un stockage illimité ou si cet avantage mourra avec les nouveaux Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Via | Google