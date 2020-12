Google a apporté des améliorations à l’utilisation de Google Photos, tant dans la catégorisation des images que dans leur édition. Bien que oui, pour le moment ils ne sont pas universels: Le Google Pixel a un nouveau mode d’édition pour appliquer le HDR manuellement; Les appareils iOS reçoivent des signets synchronisés entre Google Photos et Apple Photos.

La situation actuelle autour de la galerie d’images Google et du cloud n’est pas tout à fait positive puisque la fin du service de stockage gratuit et illimité pour les photos et vidéos attend toujours. Même comme ça, Google continue d’inclure des actualités Cela rend son application phare facile à utiliser, il existe deux ajouts qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur avec un Pixel ou un iPhone. Et ils sont déjà disponibles.

Appliquez le HDR aux photos déjà prises si vous avez un Google Pixel

Nouvel éditeur HDR sur le Google Pixel

La première amélioration notable concerne exclusivement les mobiles Google. Il a été fourni avec la dernière grande mise à jour du Pixel et est disponible en mode d’édition d’image. Vous souhaitez augmenter la plage dynamique de vos images tout en les éclaircissant sans brûler les zones plus claires? L’IA de Google vient à la rescousse.

Pour ouvrir le nouveau mode d’édition un Pixel est requis, pour le moment, il n’a pas atteint le reste des téléphones et tablettes Android. Si cette condition est remplie, procédez comme suit pour éditer les images avec HDR:

Ouvrez Google Photos et choisissez n’importe quelle image. Cliquez sur l’icône d’édition, la deuxième dans le menu du bas. Allez dans «Ajuster» dans les outils inférieurs. Faites défiler la barre d’édition jusqu’à ce que vous voyiez le mode «HDR». Cliquez ici. Appliquez l’effet jusqu’à ce que votre image soit comme vous le souhaitez. Cliquez sur «Terminé» et enregistrez l’image pour que les modifications prennent effet.

Outre le filtre HDR, qui fonctionne très bien, Google Photos a introduit un paramètre sur l’iPhone et l’iPad: la synchronisation des favoris entre cette application et Apple Photos. Allez simplement dans les paramètres de Google Photos et choisissez l’option permettant la synchronisation des favoris. Une fois cochée, chaque fois qu’une image ou une vidéo est choisie comme favorite dans Apple Photos apparaîtra également marqué comme une étoile dans Google Photos. Cela facilite beaucoup la recherche du contenu tel qu’il apparaîtra comme présenté.

Synchronisation des favoris avec Apple Photos sur les appareils iOS. Image par Android Police

HDR est maintenant disponible sur Google Pixels qui ont été mis à jour avec la nouvelle version de décembre. Pour les favoris avec Apple Photos, la fonctionnalité se développe, il n’est donc pas encore accessible à tous.

