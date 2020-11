Certaines des nouvelles fonctionnalités de Google Photos ne seront disponibles que pour les utilisateurs payants.

Écrit par Christian Collado

Préparez-vous à passer la caisse si vous souhaitez profiter de l’expérience complète avec Google Photos, comme la société de moteurs de recherche a l’intention de présenter fonctions de paiement dans l’appli.

Cela a été découvert par les gens de XDA-Developers après avoir analysé le code de l’une des dernières versions disponibles de l’application, où ils ont découvert des signes suggérant l’arrivée imminente de fonctionnalités exclusives pour les abonnés Google One.

Certaines fonctionnalités de Photos nécessitent un abonnement Google One

Apparemment, déjà au début de l’année, des indications avaient été trouvées indiquant l’arrivée de fonctions payantes sur Google Photos.

Mais ça n’a pas été jusqu’à maintenant quand c’était possible savoir exactement qu’en effet, Google prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités uniquement disponibles pour ceux qui ont un abonnement actif au cloud Google.

Ces fonctions seront liées à la outils d’édition d’image intégré à Google Photos, même s’il n’a actuellement pas été possible de découvrir à quelles fonctions font-ils référence.

Cependant, de nouvelles lignes de texte sont apparues dans le code de l’application indiquant l’inclusion de nouvelles options de retouche photo.

Parmi eux se trouve un outil pour éditer le ciel des images à travers des filtres, tandis que l’autre fait référence aux fonctions de «prétraitement» de l’image.

Aucune des fonctions découvertes dans le code de la version 5.18 de Google Photos n’est actuellement disponible pour les utilisateurs, et on ne sait pas non plus si les deux fonctions d’édition seront bloquées pour les utilisateurs qui n’ont pas d’abonnement à Google One.

Ce qui semble clair aujourd’hui, c’est que chacune des trois nouvelles fonctions est proche de débarquer dans l’application.