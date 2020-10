Google a présenté l’année dernière le premier mobile d’une série qui a été maintenue jusqu’à présent. Nous ne parlons pas seulement de Google Pixel, mais de la série A prête pour tous les budgets. Ils n’ont peut-être pas la même puissance que les modèles supérieurs, mais nous constatons parfois des améliorations substantielles qui vous aident à choisir cette classe d’appareils. Mais nous sommes au bord de l’arrivée de deux nouveaux terminaux et aujourd’hui, il semble que le design final du Google Pixel 4a ait été divulgué.

Cela pourrait être la conception finale du Pixel 4a

Les fuites sont accompagnées d’un compte-gouttes, mais ce sont elles qui rendent l’arrivée d’un terminal spéciale. Dans ce cas, nous devons parler de celui qui vient de la maison de Mountain View et dont nous avons beaucoup parlé ces derniers mois. Ce n’est autre que le Pixel 4a, un appareil qui est la révision du haut de gamme qui a été présenté l’année dernière. De nombreuses photos et modèles de ce à quoi ressemblerait l’appareil sont arrivés, mais aujourd’hui, nous aurions l’occasion de voir le terminal.

Il s’avère que c’est l’entreprise elle-même qui est partie voir le design du Google Pixel 4a. Ce que nous avons vu, c’est un dessin qui est déjà apparu à plusieurs reprises et qui confirmerait les détails que nous avons vus jusque-là. Pour commencer, l’appareil profiterait d’une grande partie de l’avant avec une petite lunette bordant l’écran.

Cela aurait un trou en haut à gauche où le capteur principal serait logé. À l’arrière, nous voyons le capteur d’empreintes digitales au centre et un module carré où les lentilles sont placées. Les caméras seraient sur les côtés tandis que le capteur de profondeur et le flash seraient placés respectivement en bas et en haut de ce module.

Une version 5G?

De là, nous n’avons vu que ce qui pourrait être la conception finale de l’appareil, mais de Phonearena, on parle que le Pixel 4a XL a été annulé et que le Pixel 4a aura une version 5G à la place. Cela représente une amélioration significative des appareils puisque le processeur serait le Snapdragon 765, un processeur très puissant bien que inférieur au 865 que nous connaissons également. Il faudra attendre l’année prochaine pour voir le premier lot de 690 avec 5G dont nous avons parlé il y a quelques semaines, mais c’est en soi l’un des plus puissants du marché.