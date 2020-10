L’un des jours les plus importants pour la société Mountain View est arrivé. Et c’est qu’après de nombreuses fuites et rumeurs aujourd’hui, nous avons déjà toutes les données officielles du Google Pixel 4A. Il s’agit de la révision du terminal que la firme a lancé l’année dernière, mais avec des caractéristiques et un prix conçus pour le public qui veut tout sans dépenser beaucoup. Continuez à lire que nous vous disons comment c’est.

Fonctionnalités du Pixel 4A

Jetons un coup d’œil au nouveau terminal Google, qui arrive dans un petit format. L’entreprise s’engage sur un appareil qui n’atteint pas 6 pouces sur sa dalle OLED FHD +. Cela lui permet de fournir des couleurs plus vives et des noirs profonds, tout en aidant à économiser la batterie avec le mode nuit. Par contre, on trouve un trou en haut à gauche où le Caméra selfie 8 MPX.

À l’arrière, nous trouvons un terminal qui continue avec l’esthétique de ses prédécesseurs. Le Pixel 4A a un capteur d’empreintes digitales sur son dos qui aura le module de vérification de l’utilisateur Titan. Si nous regardons le capteur arrière, car il n’y a qu’une seule caméra, nous trouvons un objectif de 12,2 MPX avec technologie Dual Pixel. C’est exactement ele même que le Pixel 4, donc dans la section photographique c’est bien servi. Enregistrez également jusqu’à 4K à 30 ips et il n’a pratiquement aucun problème avec les photos de nuit.

Si on va aux tripes de l’appareil on ne trouvera pas de terminal 5G depuis le cle haut du Pixel 4A est le Snapdragon 730G 2,2 GHz, plus que suffisant pour les tâches quotidiennes et toute application exigeante. L’accompagnement de Le chipset aura 6 Go de RAM et 128 Go d’espace interne. Entre autres détails, vous aurez unune batterie de 3140 mAh avec charge de 18W, Bluetooth 5.1, NFC, technologie de relais Google Cast, compatibilité eSIM et aura la dernière version d’Android dans son logiciel.

Couleurs et prix du Pixel 4A

Maintenant que vous connaissez le petit membre qui ferme la famille Pixel 4, il ne reste plus qu’à connaître le détail de son prix et de sa disponibilité. Il n’arrivera qu’en noir et les réservations ouvriront le 10 septembre. La date de vente sera le 1er octobre et le tout pour un prix en Espagne de 389 euros.