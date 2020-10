Maintenant que nous connaissons les caractéristiques du 4A, il est temps de jeter un coup d’œil au passé, lorsque l’ancien appareil était roi, et de le comparer avec le nouvel appareil. Donc, si vous vous demandez si le nouvel appareil Google en vaut la peine Nous vous présentons cette comparaison entre le Pixel 4A et le 3A.

Un extérieur très similaire

Nous sommes devant deux téléphones de la même marque et qui présentent à peine des changements dans la partie externe. le différences entre Pixel 4A et 3A ils sont minuscules si on se concentre sur l’écran, qui passe légèrement de 5,6 à 5,8 pouces. La caméra frontale est au même endroit et a les mêmes mégapixels dans les deux cas, bien que dans le cas du 4A, elle soit intégrée à l’écran, tandis que le 3A le garde dans le cadre. À l’arrière on retrouve une différence esthétique et c’est le module caméra. Dans ce cas, il y a un espace carré hérité du Pixel 4 dans le 4A, tandis que le 3A laisse le capteur «nu».

Oui, ceux de Mountain View font partie de ceux qui pensent que beaucoup ne veut pas dire mieux et ils le démontrent en pariant sur une seule caméra et une excellente IA derrière elle. Le 12.2 MPX continue dans ce “ petit ” modèle de la famille Pixel, qui se défend également bien en toute circonstance. Maintenant, y aura-t-il des changements dans les deux appareils?

Les changements à l’intérieur du Pixel 4A vs 3A

Il n’y a peut-être pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la section externe, mais c’est maintenant au tour d’examiner les composants des deux appareils. Nous avons deux processeurs différents à connaître: Snapdragon 730G dans le Pixel 4A et Snapdragon 670 dans le 3A. La vérité est qu’aujourd’hui on voit encore des smartphones de milieu de gamme avec le second mais la différence d’efficacité et de puissance est remarquable.

Là où il y a aussi des changements, c’est dans la batterie, bien que très léger si l’on tient compte du fait qu’il n’augmente que de 140 mH à la batterie 4A. En termes de connectivité et autres fonctionnalités, on retrouve pratiquement la même chose avec Bluetooth, gyroscope, accéléromètre, GPS et NFC.

Un terminal, un prix

Et nous arrivons au moment critique de cette comparaison entre le Google Pixel 4A et le Pixel 3A. Google a présenté un seul appareil cette fois, tandis qu’avec le Pixel 3A, il y avait un modèle XL qui n’avait que plus de batterie et un écran plus grand. En ce qui concerne le prix, et en comparant les appareils standards, nous avons lLes 389 euros pour le Pixel 4A contre 399 euros pour le 3A.