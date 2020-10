On parle de deux gros terminaux depuis des mois. D’une part, Apple avec son iPhone 12, très attendu à ces dates. Mais l’autre gros téléphone qui était en vue est le Google Pixel 5. Aujourd’hui, nous connaissons enfin le téléphone de la société Mountain View qui propose un design recyclé mais avec des améliorations intéressantes à l’intérieur.

Le nouveau Google Pixel 5 arrive

Google continue de parier sur la façon dont moins c’est plus. Il n’est pas nécessaire d’avoir un téléphone qui gaspille de l’énergie, mais que tous ses composants fonctionnent bien et parfaitement. Tout cela monté sur un châssis moderne, propre et simple. Et c’est qu’avec cette formule on retrouve le nouveau téléphone de l’entreprise: le Google Pixel 5.

La première chose que nous avons est un écran OLED 90 Hz avec extension de 6 pouces. Il viendra au format FHD et profitera d’une grande partie de la façade. Sous le Verre Gorilla 6 qui protège le front on trouve un appareil photo 8 MPX. Malgré un bon panneau, la société est fidèle à son design et fournit un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière qui se marie parfaitement avec le couvercle.

À la suite de l’arrière de l’appareil, nous trouvons un autre détail vu dans les générations passées. Ce n’est ni plus ni moins qu’un module carré dans lequel sont logées deux caméras. Oui, les Mountain Viewers sont encore dans leurs treize ans et comptent beaucoup sur le logiciel pour prendre une photo et une vidéo qui n’ont rien à envier aux autres téléphones. Et ce que nous trouvons un capteur 12,2 MPX et un capteur 16 MPX en ultra grand angle. Parmi ses caractéristiques, il atteint l’enregistrement 4K à 60 FPS.

Le premier téléphone 5G de Google

Nous jetons un œil à l’intérieur des entrailles de la Pixel 5 et on trouve un processeur Snapdragon 765G. Cette puce donne de très bonnes performances et fournit la 5G, ce qui est important, mais nous ne pouvons pas laisser de côté le fait que nous parlons du produit phare de l’entreprise pour qu’il soit un peu en retrait par rapport à la concurrence. Bien sûr, rien n’est coupé dans les spécifications avec leur 8 Go de RAM et 128 Go stockage interne. La liste des spécifications se termine par un USB C, Android 11 et une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Prix ​​et disponibilité

Il Google Pixel 5 C’est un téléphone qui tire le meilleur parti de ses capacités avec un matériel modeste qui atteint d’excellentes performances. Et cela se remarque également dans le prix puisque nous parlons d’un appareil qui atteint le 610 euros pour changeroy arrivera en deux couleurs. Dans certains pays européens comme la France et l’Allemagne, ils l’ont déjà disponible, mais en Espagne, nous devrons attendre.