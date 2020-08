Le Google Pixel 4a vient de sortir, et même si les autres téléphones Pixel de cette année ne sont que dans quelques mois, il n’y a toujours pas beaucoup d’informations publiques à leur sujet. Google a taquiné les deux téléphones le jour de la sortie du Pixel 4a, mais nous avons maintenant des photos et des spécifications réelles pour les appareils.

Les images et les détails du matériel sont apparus pour la première fois sur le sous-programme GooglePixel, mais les commentaires d’origine ont depuis été supprimés. La photo ci-dessous montre supposément le Pixel 5 à gauche et le Pixel 4a 5G à droite. Le module de caméra carré est presque identique à celui trouvé sur le Pixel 4, mais les deux téléphones ont un capteur d’empreintes digitales régulier à l’arrière.

Pixel 5 (à gauche) et Pixel 4a 5G (à droite)

Selon la source, le Pixel 5 dispose d’une batterie de 4000 mAh, d’un chipset Snapdragon 765G, d’une caméra arrière principale de 12,2 Mpx, d’un objectif large supplémentaire, d’une caméra frontale de 8 Mpx, de 8 Go de RAM, d’un écran 90 Hz et pas de prise casque. C’est formidable de voir plus de RAM sur les téléphones Pixel, mais un connecteur de casque aurait été agréable à revoir.

Pendant ce temps, le Pixel 4a 5G aurait une batterie de 3800 mAh, la même configuration de caméra, le même SoC Snapdragon 765G, 6 Go de RAM (identique au Pixel 4a), un écran à 60 Hz uniquement et une prise casque. La taille exacte de l’écran n’a pas été spécifiée, mais le Pixel 4a 5G est certainement plus grand que le Pixel 5. Google a déjà déclaré publiquement que le 4a 5G coûterait 499 $.

Stockage et données de la batterie du Pixel 5

Il n’y a aucun moyen de vérifier les informations divulguées, mais elles correspondent aux données que nous avons déjà. Le teaser de Google du début du mois montrait que le Pixel 5 était légèrement plus petit que le 4a 5G, et un rapport récent d’Android Central affirmait que le Pixel 5 aurait un écran OLED à 90 Hz avec un Snapdragon 765G.