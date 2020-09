La date de présentation du Google Pixel 5 est enfin officielle, selon plusieurs médias américains qui publient, Google a commencé à envoyer des invitations à un événement qui aura lieu le 30 septembre, et dans lequel, contrairement à d’autres fabricants (pas Je ne regarde personne d’Apple), ils ont choisi d’anticiper ce qui y sera présenté. C’est vrai qu’ils ne le détaillent pas avec les noms et prénoms, d’accord, mais Nous savons déjà que la réunion aura à voir avec Pixel 5, Chromecast et Nest.

« Nous vous invitons à tout savoir sur notre nouveau Chromecast, notre dernier haut-parleur intelligent et nos nouveaux téléphones Pixel », lit l’invitation à l’événement, qui, comme vous pouvez l’imaginer, se déroulera sur Internet et aura lieu 30 septembre à 11 heures, heure du Pacifique, 20 heures en Espagne continentale. Bien que l’appel ne mentionne pas de modèles spécifiques (c’est ce à quoi je faisais référence plus tôt avec le nom et le prénom), tout indique que ce sera le lancement du Google Pixel 5, qui devait initialement avoir lieu le 25.

Ce changement de date, annoncé juste un jour avant la keynote d’Apple, et compte tenu du fait qu’il est possible que la présentation de l’iPhone n’ait finalement pas lieu demain, s’inscrit parfaitement dans la démarche que nous vous avions déjà indiquée il y a quelques jours, a frappé autant que possible le lancement du Google Pixel 5 sur l’iPhone 12, afin d’essayer de voler un peu d’attention à la présentation du smartphone Apple. Il ne reste plus qu’à attendre pour savoir si, enfin, il sera présenté demain, à la fin de ce mois ou, bien que cela soit très déconcertant, début octobre.

Concernant le Google Pixel 5, et en l’absence de confirmation officielle, tous les paris indiquent qu’il s’agit de sa configuration:

Google Pixel 5

Écran P-OLED de 5,8 pouces avec résolution FHD +.

SoC Snapdragon 765G avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620.

Compatible avec la 5G.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Trois caméras arrière: 12,2 MP principal, 16 MP téléobjectif et 8 MP grand angle.

Caméra frontale 8 MP.

Batterie de 4000 mAh.

Bien que le Pixel 5 sera probablement le roi de la fête, comme nous vous l’avons déjà dit, il ne sera pas le seul protagoniste. Un autre nom mentionné dans l’appel est Chromecast, même si jusqu’à présent nous n’avons aucune connaissance de ce que Google pourrait présenter à cet égard … à moins que nous ne parlions de Sabrina, Clair. Et c’est que l’appareil qui est appelé à être le successeur du Chromecast Ultra pourrait hériter non seulement de son espace, mais aussi de son nom. Cependant, Sabrina est une appareil Android TV complet, ce qui soulève des doutes quant à savoir si, malgré cela, Google l’inclura dans la famille Chromecast.

Nous en savons également peu sur le haut-parleur qui partagera l’événement avec le Pixel 5 et le nouveau Chromecast. Nous prenons pour acquis, oui, ce sera l’enceinte intelligente, de la famille Nest, que nous avons déjà vue il y a quelques mois, un haut-parleur rectangulaire qui peut être tenu à la fois verticalement et horizontalement, probablement avec des commandes « invisibles » et, bien sûr, compte tenu de la polyvalence dans la façon dont il peut être placé, sa qualité sonore devra être vérifiée avec les différentes orientations possibles.

Avec des informations d’Engadget et The Verge