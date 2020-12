Google Play commence à montrer à certains utilisateurs un nouveau mini-jeu similaire à Dino Run de Google Chrome ou au nouveau mini-jeu Google. Comme ceux-ci, c’est un jeu simple pour vous divertir lorsque vous n’avez pas de connexion Internet.

Google Play est la dernière application de l’entreprise à intégrer un mini-jeu comme un œuf de Pâques. À cette occasion, c’est un jeu simple où vous contrôlez un ballon sur son chemin, collecter des pièces et éviter les brochettes.

Nouvel œuf de Pâques sur Google Play

En mars, nous avons découvert que Google préparait un nouveau mini-jeu sur Google Play, et nous pouvions même le voir tourner. Depuis lors, on ne savait rien d’autre à ce sujet jusqu’à présent, lorsque ledit mini-jeu était commence enfin à montrer aux utilisateurs, environ neuf mois plus tard.

Ce mini-jeu a exactement le même aspect que lorsque nous l’avons vu pour la première fois, même si nous savons maintenant exactement comment il s’active: apparaît lorsque vous vous déconnectez sur Google Play, à quel point le Google Store vous suggère de jouer quelque chose en attendant le retour de la connectivité. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir en fonctionnement.

Le jeu lui-même est assez simple, car tout ce que vous avez à faire est de déplacer le ballon d’un côté à l’autre pour réco-collecter des pièces et éviter les blocs à pointes. Le but est d’obtenir le score le plus élevé possible, qui s’affiche dans un coin.

Le mini-jeu Google Play complète le trilogie d’oeufs de Pâques lorsque vous vous déconnectez: dans Google Chrome, il y a Dino Run, le jeu de dinosaures; dans Google, il y a un clone de Flappy Bird et dans Google Play Hot Air Balloon, le nom officiel de ce nouveau mini-jeu, est maintenant publié.

Via | Police Android

Partager Google Play ajoute un mini-jeu pour vous divertir lorsque vous vous déconnectez