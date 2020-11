Il reste un mois pour terminer cette année et comme le veut la tradition, l’équipe de Jeu de Google annonce le meilleures applications et jeux Android de 2020, y compris les lancements et applications les plus puissants qui ont décollé cette année.

Au total, ils sont 43 applis et jeux que Google Play a sélectionné dans différentes catégories, mettant en évidence une application et un jeu comme le meilleur de l’année.

Les meilleurs jeux Android de 2020

Le meilleur jeu de 2020

Genshin Impact a été proclamé meilleur jeu de 2020, et ce n’est pas pour moins. Cette immense aventure en monde ouvert a captivé des millions de joueurs en quelques jours seulement grâce à son gameplay et son design rappelant Zelda: Breath of the Wild.

Mais Impact Genshin ce n’était pas le seul jeu à se démarquer cette année. L’équipe Google Play a fait une sélection pour télécharger les meilleurs jeux compétitifs, les meilleurs jeux indépendants, les meilleurs jeux occasionnels et les meilleurs jeux innovants.

Meilleurs jeux compétitifs de 2020

Meilleurs jeux indépendants de 2020

Meilleurs jeux occasionnels de 2020

Meilleurs jeux innovants de 2020

Les meilleures applications Android de 2020

La meilleure application de 2020

L’application Loóna: Bedtime Calm & Relax est proclamée comme la meilleure application de 2020. Chaque nuit, l’application nous montrera un nouveau paysage avec une session guidée qui allie relaxation, narration et sons qui nous aideront à nous détendre avant d’aller dormir.

Comme pour les jeux, pour les applications, Google Play a également fait plusieurs choix avec les meilleures applications de 2020 pour la vie quotidienne, les meilleures applications pour la croissance personnelle, les meilleurs joyaux cachés, les meilleures applications pour le plaisir et le plaisir. meilleures applications pour faire du bien.

Le meilleur au quotidien

Idéal pour la croissance personnelle

Les meilleurs joyaux cachés

Le meilleur pour s’amuser

Les meilleures applications pour faire du bien

Via | 9to5Google