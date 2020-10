Google Play est un magasin d’applications vraiment complet et il y a des alternatives pour pratiquement tout ce que nous pouvons penser à faire avec un téléphone mobile. C’est précisément ce nombre d’applications qui fait qu’il existe des alternatives différentes pour chaque utilisation, et dans de nombreux cas, elles sont trop similaires, par conséquent, la décision de choisir celle à choisir est généralement basée sur les évaluations d’autres utilisateurs.

Nous avons tendance à installer l’application avec le meilleur score lorsque nous avons plusieurs options, mais maintenant Google veut faire quelque chose de mieux avec son magasin. Bientôt, Google Play aura une fonction pour comparer certaines applications avec d’autres. De cette façon, nous saurons ce que l’une ou l’autre des options nous apporte avant de les installer et nous pourrons sûrement prendre moins de déception lors de leur ouverture.

Pour l’instant, dans les applications de lecteur multimédia

Les informations arrivent directement d’Android Police, car l’équipe Web est celle qui a localisé la section de comparaison des applications. au bas des applications Google Play. Pour le moment, oui, la comparaison entre les applications est apparemment limitée pour les applications de lecteur multimédia.

Cette comparaison place plusieurs applications les unes à côté des autres nous montrant plusieurs de ses caractéristiques face, comme sa facilité d’utilisation, la possibilité de lire du contenu hors ligne ou non, s’ils sont capables de diffuser vers des appareils externes, s’ils prennent en charge les sous-titres, etc. Peut-être que les applications de lecteur multimédia sont les plus synthétisables, elles ont donc été les premières à profiter de cette fonctionnalité.

Apparemment, cette nouvelle fonctionnalité est déjà incluse dans le version 22.4.28 de l’application Google Play Store pour Android mais il n’a pas encore été activé du côté de Google. Cependant, à partir d’Android Police, ils ont réussi à activer brièvement son fonctionnement pour extraire une animation qui montre comment il fonctionnera une fois qu’il sera publié.

On ne sait pas pour le moment si cette comparaison d’applications sera une fonction globale pour l’ensemble de Google Play ou si elle sera limitée à un nombre spécifique de thèmes, mais le fait est que le développement semble assez avancé et ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Google ne l’active. Espérons que cette simple section des applications nous aidera à décider laquelle installer, car les alternatives continuent de croître dans un magasin de plus en plus étendu.

