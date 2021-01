Le Google App Store trie les applications dans chaque catégorie par popularité, basé principalement sur le nombre de téléchargements. Les listes changent tous les jours, même si à part la position de chaque application, aucune donnée supplémentaire n’a été incluse jusqu’à présent.

Désormais, Google Play vous donne des informations supplémentaires en toute discrétion. Dans les listes d’applications, une icône est incluse indiquant si l’application s’est déplacée vers le haut ou vers le bas en position bien que sans détails concrets.

Applications qui montent ou descendent dans la tendance

La prochaine fois que vous ouvrirez une liste avec les applications les plus populaires sur Google Play, vous trouverez une nouvelle icône qui accompagne la position de certaines d’entre elles. Ce sont deux icônes qui indiquent si l’application a position relevée ou abaissée dans la liste.

L’icône est affichée juste en dessous du numéro de position et correspond à une flèche vers le bas ou vers le haut. Malheureusement, Google ne nous fournit aucun contexte supplémentaire tel que combien de messages avez-vous déplacés vers le haut ou vers le bas dans la liste. ce qui serait utile pour détecter les comportements suspects.

C’est une première étape qui nous aide à comprendre quelles sont les tendances sur Google Play et comment cette tendance a changé. Cette nouvelle fonctionnalité semble être active pour tous les utilisateurs qui ont une version modérément récente de Google Play, et est affichée dans toutes les listes “les plus populaires”, à la fois la liste générale et celle d’une catégorie spécifique.

Via | Police Android

Google Play montre quelles applications montent et descendent dans les sommets