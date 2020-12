Le code Google Play nous a révélé en septembre qu’il arrivait et maintenant Google l’a officialisé dans le même article de blog annonçant plus de combinaisons d’emoji et d’accès vocal pour «tout le monde»: Google Play vous permettra d’envoyer des applications avec Partage à proximité.

Il existe plusieurs façons de partager une application avec un ami: lui envoyer le lien de téléchargement, lui envoyer le fichier APK ou, le système préféré de Google, envoyer l’application avec Partager avec à proximité de la même manière que le système Google Files. Aucune application supplémentaire ne sera bientôt requise: cela peut être fait depuis Google Play.

Partager des applications de Google Play avec À proximité

Google Play vous permet de partager des applications depuis la nuit des temps grâce au bouton de partage Android, qui, d’ailleurs, est assez caché. La différence est que la seule chose que fait ce bouton est d’envoyer le lien de l’application sur Google Play vers un chat dans une application de messagerie telle que WhatsApp, SMS ou mail. Le nouveau système enverra toute la demande.

Ce changement a maintenant été officiellement annoncé par Google comme disponible dans les prochaines semaines, et il a l’avantage que vous pouvez partager des applications entières sans connexion Internet, en utilisant le système de partage à proximité ou à proximité.

L’inconvénient est que vous ne pouvez partager que les applications avec des appareils à proximité, bien que le système soit très simple. À partir de la vue Mes applications et jeux, vous devez utiliser le menu Partager les applications pour sélectionner celles que vous souhaitez partager.

Puis c’est au tour de Partager avec à proximité, où vous devez vous connecter à l’appareil à proximité (et cela doit accepter le transfert). L’avantage de ce système par rapport à l’envoi de l’APK traditionnel est que les applications ainsi installées sont installées et se comportent comme celles installées par Google Play, en plus d’être protégées par Google Play Protect.

