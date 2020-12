Incroyable mais vrai, Google Podcast vient de mettre en place une fonction qui, bien qu’elle soit aussi typique du podcast que le format lui-même, devient un oiseau rare à cette époque: la possibilité de ajouter des programmes manuellement via les flux RSS.

C’est incroyable, il faut le répéter, car avec la montée en puissance du phénomène du podcast, les grandes plateformes comme Spotify, Apple et autres accumulent les utilisateurs par la force, et si d’un côté elles offrent généralement une excellente expérience, de l’autre elles restreignent la liberté principale qui a eu ce podcast depuis sa création: pouvoir choisir ce qu’il faut écouter, au-delà du menu qu’ils mettent devant vous.

En d’autres termes, des services tels que Spotify, Deezer ou Amazon offrent des fonctionnalités de haut niveau et une large sélection de podcasts, mais vous ne pouvez pas sortir de là, vous ne pouvez pas ajouter des programmes qui ne sont pas inclus auparavant, comme cela a été possible depuis qu’il existe le moyen. Et le fait est que les podcasts sont nés à l’aube de la syndication de contenu et qu’ils ont toujours fonctionné de cette façon: tout comme vous pouvez ajouter un site à votre lecteur RSS pour suivre confortablement tout ce qu’ils publient, vous pouvez ajouter un programme de podcast à votre lecteur audio.

Je parle au passé parce que l’Internet ouvert est en question ces jours-ci précisément à cause des services que nous aimons tant: un exemple sanglant, ce sont les services de messagerie qui nous entourent, tous incompatibles les uns avec les autres contrairement à l’e-mail; Et il en va de même avec les podcasts, d’une part à cause de l’empêchement de quitter le jardin clos proposé par ces plateformes, d’autre part à cause de l’arrivée de programmes exclusifs dans le plus pur style Netflix, bien que ce soit une autre histoire avec ses propres considérations.

Pour en revenir à Google Podcast, ils ont mis en œuvre le support RSS c’est une bonne nouvelle Pour tout ce qui précède, malgré le fait que le géant de l’Internet n’est pas ce qu’on appelle un géant du podcast. Google Podcast a été lancé il y a quelques années en tant qu’application pour Android et ce n’est qu’au début du présent qu’ils ont lancé l’application Web, qui est encore excessivement minimaliste en termes d’options. Mais ça s’améliore, ce qui n’est pas peu.

Comment ajouter des flux RSS dans Google Podcast? Aussi simple que de copier l’URL que vous trouverez sur le site officiel du programme et de la copier dans l’option correspondante de l’application, que ce soit sur le web, sur Android ou iOS.