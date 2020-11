Les emojis Ils ont changé notre façon de communiquer, remplaçant des mots ou des phrases par un simple dessin qui exprime un sentiment, une expression, une action, un animal, un objet, de la nourriture, un symbole, etc.

Compte tenu de leur popularité, ils évoluent constamment, ajoutant de nouveaux emojis chaque année et les systèmes d’exploitation repensant leur design toutes les quelques versions pour les mettre à jour, tout comme Android 11. Le problème est que parfois les Emojis mettent à jour plus que les mobiles, et c’est ce que Google veut éviter.

Emojis pouvant être mis à jour depuis le Play Store

Actuellement, Les emojis sont mis à jour via une mise à jour du système, avec et si Consortium Unicode lance une nouvelle version des Emojis, nous devons attendre une nouvelle version du système d’exploitation et sa mise à jour pour atteindre les téléphones mobiles. Cela signifie que les utilisateurs peuvent attendre des mois pour pouvoir utiliser et voir les nouveaux Emojis sur leurs appareils. C’est s’ils ont la chance de recevoir une mise à jour, car en moyenne après deux ou trois ans, les téléphones portables cessent de recevoir des mises à jour, et par conséquent, il peut arriver un moment où votre mobile ne reconnaît pas certains emojis.

Pour éviter cela il semble que Google souhaite mettre à jour les Emojis depuis le Play Store, et est-ce que dans le code source Android (AOSP), quelques changements ont été détectés qui font référence à cette future fonctionnalité.

Actuellement, les Emojis sont stockés dans le répertoire / système / polices, qui, comme le nom du dossier l’indique, est la partition système, donc elle est uniquement lue, elle ne peut pas être écrite sauf si vous êtes root. Mais les mises à jour récentes du code source déplacent les sources vers / data / fonts / fichiers.

Ajoutez le répertoire / data / fonts / files: Les fichiers de polices mis à jour seront stockés dans / data / fonts / files et toutes les applications les liront pour dessiner du texte. Ainsi, / data / fonts / files doit être lisible par les applications et uniquement accessible en écriture par system_server (et init). Configurez le répertoire / data / fonts pour les polices système pouvant être mises à jour: – / data / fonts / files Les fichiers de polices mis à jour sont placés dans ce répertoire. Les fichiers de ce répertoire sont lisibles par toutes les applications. Seul le serveur_système peut écrire des fichiers de polices dans ce répertoire. – / data / fonts / config La configuration de police utilisée par le serveur système est stockée dans ce répertoire. Seul le serveur système peut lire / écrire ce répertoire.

Selon les commentaires du code source, les fichiers de polices mis à jour seront stockés dans / data / fonts / files et toutes les applications pourront lire ces polices, mais pas les modifier non plus, ce qui ne peut être fait que par le processus system_server (et init).

Tout indique que Google sépare les polices de texte et les émojis de la partition système pour pouvoir les mettre à jour via le Play Store, comme il le fait déjà avec d’autres composants du système. Donc, si Unicode lance de nouveaux Emojis, ils pourraient atteindre tous les mobiles en quelques jours, et les mobiles dont le support a pris fin il y a des années.

Via | Développeurs XDA

