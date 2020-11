Google Photos pourrait mettre en œuvre options d’édition premium qui serait exclusif aux abonnés de Google One. Comme indiqué par XDA Developers, la société de technologie a travaillé au cours des deux derniers mois sur des options qui ne seraient pas disponibles pour les utilisateurs ordinaires, un schéma que d’autres applications d’édition reproduisent.

Une analyse approfondie de la version 5.18 de Google Photos expose des chaînes de texte où il est clairement lu que certains les fonctionnalités seront exclusives aux utilisateurs payants. Ces phrases seraient activées lorsque l’utilisateur tente de modifier une image, en l’invitant à s’abonner au service de stockage cloud premium.

En tant que membre Google One, vous avez accès à des fonctionnalités d’édition supplémentaires Bénéficiez de fonctionnalités d’édition supplémentaires avec un abonnement Google One Déverrouillez cette fonctionnalité et bien plus encore avec un abonnement Google One Débloquez plus de fonctionnalités d’édition et {quantité de stockage} de stockage avec un seul Adhésion à Google One

Les options d’édition incluent variantes de prétraitement d’image. L’analyse de l’APK a trouvé les chaînes Dynamic, HDR et Vivid, qui seraient activées en tant que suggestions pour l’utilisateur. De même, les abonnés Google One auraient plus d’alternatives pour éditer le ciel lors de l’application de filtres spécifiques. On y trouve des étiquettes telles que Radiant, Bright, Storm, Fire, Airy et Twilight Sparkle, qui remplaceraient théoriquement le ciel dans nos photographies.

Google Photos limiterait les options actuellement gratuites

Photo (c) Police Android

La pire chose à propos de la limitation des fonctionnalités après un abonnement est que il y a des options qui ne seront plus gratuites. Selon Android Police, le filtre Color Pop sera exclusif aux utilisateurs payants. Les images montrent des liens pour débloquer le filtre en question qui envoient à l’utilisateur de payer une redevance mensuelle.

Le plan le plus économique Google One coûte 2 euros (soit 34 pesos) par mois et offre 100 Go de stockage. Avec cela, l’entreprise chercherait rendre votre système d’abonnement plus attractif, bien qu’il n’y ait pour le moment aucun détail ou date provisoire pour appliquer le nouveau modèle commercial.

Il y a quelques semaines, l’application a implémenté un éditeur plus robuste qui tire parti de l’intelligence artificielle. Avec ce Google prévu faciliter le réglage de nos photos éliminant les étapes supplémentaires. En plus de Photos, la société possède Snapseed, l’un des éditeurs gratuits les plus complets qui existent sur les appareils mobiles.

En limitant l’accès aux filtres, les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer pourront toujours accéder Snapseed ou une autre application pour modifier vos photos.

L’article que Google pourrait vous facturer pour éditer vos photos dans Google Photos a été publié dans Explica.co.