Bien que les organismes de réglementation continuent de planer sur la fusion, Fitbit fait actuellement partie de l’équipe Google. Et à ce titre, Google est désormais responsable de l’avancement de son écosystème d’appareils connectés, même si certains, comme le cas d’espèce, n’ont pas encore WearOS à bord. En réalité, nous parlons d’appareils avec Fitbit OS.

Plus précisément, les appareils que nous avons maintenant entre nos mains sont le Fitbit Sense et Fitbit Versa 3, deux montres intelligentes qui ont actuellement Fitbit OS 5.0 et qui déjà Ils commencent à faire le saut vers Fitbit OS 5.1, et avec la nouvelle version viennent des améliorations intéressantes. Parmi eux, par exemple, la nouvelle fonction pour mesurer l’oxygène dans le sang lorsque nous dormons.

Appels vocaux et dictée des messages

Comme on dit, Google a déjà officialisé Fitbit OS 5.1 et son déploiement a commencé aux États-Unis d’Amérique en vue de plus d’atterrissages. Par exemple, prise en charge de Google Assistant sur la Fitbit Versa 3 et Sense arrivera en Espagne début 2021, L’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, le Mexique, le Pérou et d’autres pays, complétant ainsi le déploiement.

Avec ce Fitbit OS 5.1 viendra également l’option que les deux Fitbit sont capables de mesurer la saturation en oxygène du sang la nuit automatiquement, profitant du calme du sommeil pour effectuer des mesures plus précises et plus stables. Avec l’arrivée d’Assistant, il sera également possible de sélectionner quel assistant intelligent nous voulons car, rappelez-vous, les deux Fitbit ont déjà l’intégration Alexa.

Fitbit OS 5.1 offre également la possibilité de faire des dictées vocales aux deux montres afin qu’elles soient traduites en texte à utiliser pour répondre ou envoyer des messages. Oui les appels vocaux arrivent également à notre poignet en profitant à la fois du microphone et du haut-parleur des deux montres intelligentes. Il ne reste plus qu’à attendre que la mise à jour atteigne tous les pays dans lesquels la Fitbit Versa 3 et Sense sont commercialisées.

