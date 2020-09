Les fans du soi-disant Material Design de Google devraient prendre note de l’actualité d’aujourd’hui. AP alun Liam Spradlin ressuscite le blog Material de Google en tant que nouvel éditeur. Aujourd’hui seulement, huit nouveaux articles ont été publiés (plus qu’au cours des deux dernières années), couvrant des sujets allant de la couleur et de la typographie à la forme et aux transitions, rédigés en des termes que les développeurs et les amateurs de design peuvent apprécier et utiliser – idéalement, pour aider à améliorer applications.

Material Design a fait un voyage depuis l’ère Android 5.0. Il fut un temps où les directives de Google n’étaient guère plus que cela: des instructions de base sans beaucoup d’exemples concrets ou de point de départ. Mais dans les années qui ont suivi, Google a intensifié les ressources de conception qu’il fournit aux développeurs, alors même que le matériau lui-même a évolué pour rester moderne.

Le blog récemment remanié prévoit de fournir aux développeurs des actualités, des guides, des recherches, des études de cas et des explorations de conception sur tous les sujets Matériel, pour aider ceux qui conçoivent une nouvelle application, un site ou un service à réussir – ou, du moins, à avoir une meilleure idée de ce ils devraient faire avec tous ces boutons, ombres portées, animations et dégradés.

Les parties intéressées peuvent plonger dans le lien source ci-dessous, mais nous ne manquerons pas de signaler également les articles les plus intéressants et les plus utiles sur le nouveau blog matériel.