Google a pris aujourd’hui pour apporter une poignée de changements nouveaux et récemment repérés dans l’interface Snapshot de l’Assistant, tout en révélant une toute nouvelle façon d’y accéder. Dites simplement « Ok Google, montre-moi ma journée » pour voir votre instantané, rempli de cartes affichant des détails opportuns de votre agenda, de la météo, de vos trajets domicile-travail et de vos tâches, ainsi que des recommandations de restaurants, de balados et de recettes – le tout dans une liste encore plus longue de trucs potentiellement utiles.

Au cas où vous ne seriez pas familier, Snapshot est essentiellement le successeur de l’ancien flux Google Now que nous aimions tous, intégré directement dans Assistant et accessible via cette étrange icône de « bol à fond carré excité » (peut-être est-ce censé être une sorte de boîte de réception?) lorsque vous ouvrez Assistant ou lancez l’application Google.

Comme d’habitude, certains de ces changements peuvent déjà sembler familiers, et c’est parce que nous les avons couverts au fur et à mesure de leur déploiement. Google aime tester les choses secrètement et tranquillement avant de les officialiser. Ainsi, les changements récents tels que le nouveau podcast et la carte de recommandation musicale, les suggestions de recettes, les événements de calendrier et les cartes météo existent déjà depuis un moment, mais maintenant ils ont officiellement fait la coupe – tous les tests ne le font pas. Certains des autres changements que nous n’avons pas explicitement vus dans la nature ont été révélés grâce aux bascules du menu de personnalisation Snapshot récemment apparu. Mais les cartes «top 5 des nouvelles» et «écrivez vos tâches» semblent également nouvelles.

La commande « Hey Google, montre-moi ma journée » pour accéder immédiatement à Snapshot est également une nouvelle pour nous. Bien que cela ait peut-être fonctionné auparavant, il est difficile de tomber accidentellement sur de nouvelles commandes de l’Assistant. (Pour le moment, cela semble juste déclencher ma routine matinale sur mes écrans intelligents, cependant.)

Google a également annoncé que les marchés anglais recevraient des rappels d’anniversaire via Snapshot, liés de manière pratique aux notifications pour que vous ne les manquiez pas, et avec des actions groupées, notamment des raccourcis pour appeler, envoyer des SMS ou envoyer aux gens une chanson d’anniversaire personnalisée.

Google dit que d’autres fonctionnalités pour Snapshot seront également à venir, nous garderons donc un œil sur tout nouveau test.