le première de stades Cela a promis aux joueurs de grandes choses, surtout quand il s’agit de pouvoir profiter des jeux où nous voulons. Malgré cet objectif, son expansion est lente, même si cela ne décourage pas l’entreprise, qui continue de rechercher de nouvelles propositions pour attirer un public plus large et chercher continuez à toucher plus d’audience en plus d’offrir un catalogue de jeux plus large.

Pour le moment, l’une des limites dans lesquelles nous nous trouvions était les plates-formes de jeu, même si heureusement cela changera très bientôt. En fait, Google a confirmé sur ses réseaux sociaux que Stadia arrivera sur les appareils Apple à l’aide du navigateur Web, c’est-à-dire via Safari. En effet, la propre application de Stadia ne sera pas possible pour le moment en raison d’un manque d’accord entre les deux parties.

Bien sûr, l’un des points inconnus de ce grand saut est, enfin, quand cela se produira-t-il. Après tout, nous sommes confrontés à un nouveau saut, une nouvelle proposition qui tente de répondre aux besoins de nombreux acteurs. Mais ce que nous savons, c’est que cela apportera un nouveau style de jeu pour beaucoup, quelque chose de très attendu pour les joueurs désireux de continuer leur jeu n’importe où.

En attendant, nous vous rappelons que le Stadia est disponible sur PC et Android, garantissant que les joueurs peuvent profiter de leurs jeux où ils le souhaitent. Bien sûr, toujours avec la nécessité d’avoir Internet qui se déroule de manière stable car, avant une secousse ou une chute du réseau, on peut voir notre jeu interrompu ou que la qualité n’est pas très bonne. Mais, sans aucun doute, c’est une grande révolution pour la numérisation des jeux.