Google apporte Stadia à iOS en utilisant la porte dérobée, vous pouvez maintenant jouer à Cyberpunk 2077 sur votre iPhone ou iPad via Safari!

Nous avions déjà averti cela depuis un certain temps, et c’est que malgré les limitations de l’App Store et ses politiques strictes avec les plateformes de streaming de jeux vidéo, Google avait une porte ouverte à amener Stadia sur iOS via un navigateur Web pas besoin d’applications dédiées.

Désormais, c’est officiel, des applications web progressives viennent à la rescousse des fans d’Apple, qui pourront jouer aux principales plateformes de cloud gaming grâce au navigateur Internet, en suivant exactement le même mouvement effectué par NVIDIA et son service GeForce Now, le qui est venu sur Android, Amazon et sa nouvelle plate-forme Luna en plus de Microsoft Game Pass Ultimate avec xCloud, tous choisir d’apparaître sur iOS via Safari ou d’autres navigateurs Internet pour iPhone ou iPad.

9to5Google nous l’a dit il y a quelques heures, puis Google lui-même l’a officialisé via le compte Stadia sur Twitter, qui confirmé directement son arrivée sur iOS en accédant à stadia.com directement depuis n’importe quelle tablette iPhone ou iPad.

Sachant ça peut-être Stadia est la meilleure plateforme pour profiter de Cyberpunk 2077, l’un des jeux de l’année, et bien qu’il n’y ait pas le temps d’obtenir l’offre gratuite de Stadia Premiere avec l’achat du jeu, c’est sûrement l’une des meilleures nouvelles pour les fans d’Apple, alors expliquons-nous comment accéder à Stadia depuis un mobile ou une tablette iOS:

Ouvrez votre navigateur Safari. Accédez au lien stadia.google.com. Connectez-vous avec votre compte Google Stadia. Ajoutez le raccourci vers la page Stadia sur votre écran d’accueil. (vous avez déjà Stadia sur votre écran d’accueil comme s’il s’agissait d’une application)

Google certifie que Stadia fonctionne parfaitement sur iPhone ou iPad via Safari sur les appareils iOS 14.3, donc si vous êtes toujours dans une version précédente, il est probable que vous remarquiez un problème.

De plus, vous devez savoir que l’application Web Stadia s’exécute sur iOS lorsqu’elle est utilisée Contrôleurs Bluetooth, étant entièrement compatible, mais aussi lors de l’utilisation du commandes à l’écran ou manette Google Stadia. Ce qui n’est pas présent, c’est l’intégration avec l’Assistant Google, qui n’est disponible qu’en tant qu’application autonome sur iOS.

Stadia est maintenant disponible sur les appareils iOS! Oui, tu l'as bien lu. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à https://t.co/AoYhdVnzGu sur votre navigateur Safari iOS et commencer à jouer à vos jeux préférés.

Une application web évolutive qui imite le fonctionnement d’une application “native”, mais qui débarque toujours … Patience!

Comme l’indiquent certains des premiers utilisateurs de Stadia sur iPhone, la vérité est que l’application Web fonctionne parfaitement et imite l’expérience que Stadia aurait en tant qu’application native sur iOS, en maintenant une expérience similaire à la version de bureau standard qui pourrait déjà être exécutée sur les ordinateurs Apple tels que n’importe quel MacBook ou iMac.

Certains disent que l’expérience est totalement satisfaisante, même si d’autres se sont plaints amèrement que la lecture Stadia sur iOS semble être en panne lorsque vous essayez d’accéder via Safari, donc Google a demandé de la patience car la mise en œuvre est échelonnée, comme d’habitude.

Au fil des heures, le processus sera terminé et tous les utilisateurs d’iOS 14.3 pourront profiter de Stadia en toute transparence via Safari, quelque chose que des sources Google ont confirmé en déclarant que “cela pourrait encore prendre quelques heures” pour que tout soit prêt.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle est une excellente nouvelle pour tout le monde, d’abord pour Google car cela pourrait lui donner le coup de pouce dont Stadia a besoin, en tenant compte des bonnes critiques envers la plateforme avec l’atterrissage de Cyberpunk 2077 et sa bonne expérience en jeu cloud, sans avoir besoin de matériel spécifique ou de consoles de nouvelle génération.

C’est aussi un bonne nouvelle, évidemment, pour tous les utilisateurs Apple, même si ce sont probablement les dirigeants de Cupertino qui se sont moins amusés par le débarquement de Stadia via Safari … S’ils ne peuvent pas mettre les portes du terrain, et Internet c’est justement ça!

