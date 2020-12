Google Stadia abaisse son prix de 99 euros à 79 euros.

Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Google Stadia

Ceux d’entre nous qui aiment les jeux vidéo ne se soucient pas vraiment de savoir où en profiter. Que ce soit sur une PlayStation, une Xbox, un ordinateur, une Nintendo Switch, sur un écran mobile … ou même sur Google Stadia, la plate-forme de jeu vidéo en streaming des gars de Mountain View et qui est à la mode ces derniers temps.

Parce que? Parce qu’après le fiasco qui ont été les versions du jeu populaire Cyberpunk 2077 pour PlayStation et Xbox et étant donné que pour le jouer sur un ordinateur, il est nécessaire d’avoir une équipe de la NASA, Google Stadia est sans aucun doute devenu la meilleure plateforme pour y jouer.

Et pour tous ceux qui ont encore des doutes sur Google Stadia, sachez que La première édition avec ChromeCast Ultra et Premium Controller est en vente et tout semble indiquer que ce sera pour un temps limité.

Offre Google Stadia: de 99 euros à 79 euros

Google Stadia a été lancé à la fin de l’année dernière et il ne fait aucun doute qu’il s’est beaucoup amélioré en si peu de temps. Malgré le fait que son catalogue n’est toujours pas comparable à celui d’autres plates-formes telles que PS, Xbox ou Steam, de plus en plus de développeurs parient sur Google et Stadia.

Google Stadia fonctionne parfaitement sur un téléviseur grâce au Chromecast Ultra Et le meilleur, c’est qu’il peut également être apprécié sur un ordinateur Windows ou Mac, sur des appareils Android et récemment aussi sur iPhone et iPad.

Et pour tous ceux qui le prix de 99 euros que coûterait la Premiere Edition les ferait un peu reculer, Google a baissé le prix à 79 euros, soit 20 euros de réduction.

ET, Quels jeux pouvons-nous trouver sur Google Stadia? En plus du récent Cyberpunk 2077, nous avons pratiquement toute la saga Assassin’s Creed, le Tomb Raider, Final Fantasy XV, Red Dead Redemption 2, NBA 2K21 et bien d’autres …

La première édition de Google Stadia comprend un Chromecast Ultra avec lequel on peut également profiter de contenu 4K sur des plateformes telles que Netflix, HBO ou Disney + et une commande de toute qualité. En outre, Google Stadia vous permet également de «vicier» gratuitement des jeux comme Destiny 2 donc les affaires ne sont bonnes que pour nous et nous n’aurons payé que 79 euros.

Google a beaucoup à faire en 2021 avec Stadia mais honnêtement, l’avenir de la plateforme semble vraiment excitant.